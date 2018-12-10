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Порошенко підписав закон,
який скасував норму про три...

Порошенко підписав закон, який скасував норму про три...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:29

Порошенко підписав закон, який скасував норму про три...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон, який скасував норму про три посилки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:28

В этом диапазоне 100-150 довольно много бюджетных неплохих телефонов. С другой стороны, с учетом того, что китайцы уже официально продаются в Украине, возможно и нет смысла экономить на разнице. Так хоть по гарантии могут починить-поменять, а вот в случае брака с алиэкспресса решать с продавцом вопросы возврата - тот еще гемор.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:50

  galex написав:В этом диапазоне 100-150 довольно много бюджетных неплохих телефонов. С другой стороны, с учетом того, что китайцы уже официально продаются в Украине, возможно и нет смысла экономить на разнице. Так хоть по гарантии могут починить-поменять, а вот в случае брака с алиэкспресса решать с продавцом вопросы возврата - тот еще гемор.

А кроме телефонов вообще ничего в интернете купить нельзя?
Да и в диапазоне 150-300 довольно много уже _хороших_ телефонов.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:13

  _hunter написав:
  galex написав:В этом диапазоне 100-150 довольно много бюджетных неплохих телефонов. С другой стороны, с учетом того, что китайцы уже официально продаются в Украине, возможно и нет смысла экономить на разнице. Так хоть по гарантии могут починить-поменять, а вот в случае брака с алиэкспресса решать с продавцом вопросы возврата - тот еще гемор.

А кроме телефонов вообще ничего в интернете купить нельзя?
Да и в диапазоне 150-300 довольно много уже _хороших_ телефонов.


я имел в виду что снижение лимита казалось бы не такое жесткое, все-таки ощутимо. я с али ничего кроме электроники дороже 100$ не покупал.
дорогую одежду без примерки довольно рискованно (хотя это кому как, мне просто объективно не все подходит), какие-то другие вещи - это обычно уже не мелочевка и там начинает влиять цена доставки. в основном я беру то, что отличается по цене в полтора-три раза от такого же товара в Украине. если разница небольшая, то нет смысла.
galex
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