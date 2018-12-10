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Дорожників в Україні можуть
зобов’язати встановлювати...

Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:41

Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляють нові державні будівельні норми, якими пропонується зобов’язати встановлювати протизасліплюючі екрани на роздільних смугах трас.

Дивися повний текст Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати протизасліплюючі екрани на трасах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:41

Колись за Пирятином, в сторону Полтави, стояли такі екрани. Дійсно корисна штука. Дуже прикро за те, що у нас тільки до цього прийшли.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:46

а может лучше разницу в стоимости вложить ну хоть в какието дороги?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:49

Спочатку нехай дороги якісно навчаться будувать.
sena_2008atp
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