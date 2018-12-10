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Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 09:41
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляють нові державні будівельні норми, якими пропонується зобов’язати встановлювати протизасліплюючі екрани на роздільних смугах трас.
Дивися повний текст Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати протизасліплюючі екрани на трасах
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R2
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:41
Колись за Пирятином, в сторону Полтави, стояли такі екрани. Дійсно корисна штука. Дуже прикро за те, що у нас тільки до цього прийшли.
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jeugen
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:46
а может лучше разницу в стоимости вложить ну хоть в какието дороги?
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arheops
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:49
Спочатку нехай дороги якісно навчаться будувать.
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sena_2008atp
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