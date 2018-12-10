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Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 09:41
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляють нові державні будівельні норми, якими пропонується зобов’язати встановлювати протизасліплюючі екрани на роздільних смугах трас.
Дивися повний текст Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати протизасліплюючі екрани на трасах
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R2
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:41
Колись за Пирятином, в сторону Полтави, стояли такі екрани. Дійсно корисна штука. Дуже прикро за те, що у нас тільки до цього прийшли.
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jeugen
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:46
а может лучше разницу в стоимости вложить ну хоть в какието дороги?
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arheops
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:49
Спочатку нехай дороги якісно навчаться будувать.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:42
Зобовяжыте сначала поснимать самопальный ксенон. На первый раз штраф тыща, на второй 10 тыщ, на третий - штрафплощадка. Уже куда только его не тулят, даже в тракторе видал.
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:05
Навчитесь дрогои робити нормально, а потім вже всі ці штуковини встановлюйте.
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anton_gms
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:20
О. Так тут ніхто не їздить новими українськими дорогами? Якщо до вашого регіону не добрались - до задавайте питання прокуратурі вашого району. Я з Києва в Полтаву, Львів, Корсунь - доїжджаю без проблем. Зараз зробили дорогу з Смілої до Кропивницького. На 2019-й заплановано відновити сполучення Кропивницького з Миколаєвом, а також Херсон з Одесою через Миколаїв. Дороги національного та регіонального значень мають фінансувати місцеві бюджети. Якщо цього не виконується - подавайте до суду. І нехай місцеві бюджети ремонтують ваші авто.
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jeugen
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:21
Экраны!?)))
Половина дорожных знаков не отражает свет на периферии, дорожная разметка в полном объеме присутствует только местами.
Но срочно нужно громко газануть в бочку СМИ об экранах.
Гиперлуп, экраны, метро на Троещину за счет китайцев, стена на границе...
С нетерпением жду новых "важных" и креативных идей от Кабмина
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antey1969
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:48
antey1969 написав:
Экраны!?)))
Половина дорожных знаков не отражает свет на периферии, дорожная разметка в полном объеме присутствует только местами.
Но срочно нужно громко газануть в бочку СМИ об экранах.
Гиперлуп, экраны, метро на Троещину за счет китайцев, стена на границе...
С нетерпением жду новых "важных" и креативных идей от Кабмина
Тут креативністтю навіть не пахне. Екрани встановлювались на дорогах ще з часів совка. Десь тоді і почалися передвиборчі агітації з метром на Троєщину, але ж ніхто не уточнював, що Метро це потяг, а не магазин.
Забор на кордоні - це кормушка для кроліка. А Гіперлуп, хоч як би я не сподівався на його появу, кормушка для Омелянича.
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jeugen
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:03
antey1969 написав:
Экраны!?)))
Половина дорожных знаков не отражает свет на периферии, дорожная разметка в полном объеме присутствует только местами.
Но срочно нужно громко газануть в бочку СМИ об экранах.
Гиперлуп, экраны, метро на Троещину за счет китайцев, стена на границе...
С нетерпением жду новых "важных" и креативных идей от Кабмина
Разговор о внесении изменений в ДБН и касается строительства новых дорог. Чего вы раскудахтались?
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sergnemo68
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