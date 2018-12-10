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Дорожників в Україні можуть
зобов’язати встановлювати...

Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:52

Поставят экраны, лучше будет видно ямы на дороге- меньше будут в них влетать- значит меньше аварийность... наши реалии
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:50

К сожалению, там, где больше всего раздражает свет от встречных бы..локсенонщиков, а это дороги с конфигурацией полос 1+1 без физического барьера в качестве разделительной, этих экранов не поставишь.
Но инициатива нормальная, понемногу инфраструктуру нужно "оцивилизовывать".
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