Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати...

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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:52
Поставят экраны, лучше будет видно ямы на дороге- меньше будут в них влетать- значит меньше аварийность... наши реалии
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:50
К сожалению, там, где больше всего раздражает свет от встречных бы..локсенонщиков, а это дороги с конфигурацией полос 1+1 без физического барьера в качестве разделительной, этих экранов не поставишь.
Но инициатива нормальная, понемногу инфраструктуру нужно "оцивилизовывать".
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