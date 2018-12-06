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Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 09:51
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-листопаді 2018 року імпортувала 205 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України.
Дивися повний текст Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн пальмової олії
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:52
Так його ж заборонили використовувати в Україні. ???
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sena_2008atp
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:04
sena_2008atp написав:
Так його ж заборонили використовувати в Україні. ???
Кого его?
Масло? Гугл транслейт писак из Ольгино подводит)))
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Vint
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