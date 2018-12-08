Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн...

Додано: Вів 11 гру, 2018 12:11

Я обходила стороной такое но раз у меня была десятка и кушать так хотелось купила Супер Контик выбора в автомате не было. Ну и жуть! Это пальмовое масло такая бурда. Я это сьела и... оказалась полностью голодной (да-да не надо мне говорить что от конфет не наедаются я брала другие сладости и все наедалась) как будто воздух сьела :oops: мой желудок ныл правда. И еще они врут что это заменитель пищи и возникает сытость и появляется энергия.

БРЕХНЯ



Мало того что вкус, как будто муку с сахаром сьел - вкус отсутствует в общем.

Если люди такое едят и постоянно и в больших количествах я блин не понимаю какой у них мертвый мутировавший язык что не способен чувствовать различные вкусы пищи!!! даже это.