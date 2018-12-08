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Пальмовий рекорд: Україна
імпортувала сотні тисяч тонн...

Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:51

Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-листопаді 2018 року імпортувала 205 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України.

Дивися повний текст Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн пальмової олії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:52

Так його ж заборонили використовувати в Україні. ???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:04

  sena_2008atp написав:Так його ж заборонили використовувати в Україні. ???

Кого его?
Масло? Гугл транслейт писак из Ольгино подводит)))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:04

Використання олії пальмової повинні були заборонити законодавчо.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:11

Я обходила стороной такое но раз у меня была десятка и кушать так хотелось купила Супер Контик выбора в автомате не было. Ну и жуть! Это пальмовое масло такая бурда. Я это сьела и... оказалась полностью голодной (да-да не надо мне говорить что от конфет не наедаются я брала другие сладости и все наедалась) как будто воздух сьела :oops: мой желудок ныл правда. И еще они врут что это заменитель пищи и возникает сытость и появляется энергия.
БРЕХНЯ

Мало того что вкус, как будто муку с сахаром сьел - вкус отсутствует в общем.
Если люди такое едят и постоянно и в больших количествах я блин не понимаю какой у них мертвый мутировавший язык что не способен чувствовать различные вкусы пищи!!! даже это.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:56

Juna
Контик редкое говно. Лучше уж из рошена или свиточ что то.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:57

когда же уже наконец нам прекратят скармливать это дерьмо?...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:09

На самом деле пальмовое масло очень полезно, оно меньше всего откладывается в жир и по холестерину раз в 10 менее вредно чем животные масла (еще такое же по полезности кокосовое, но стоит раза в 2-3 дороже сливочного). Основная проблема в том что оно не так хорошо растворяет кальций как животные масла, отчего в молоко и молочные продукты с пальмовым маслом приходится добавлять дополнительный кальций.

В общем если не хотите, чтобы вас расжиробасило (как большинство населения после 40-ка) и потом сердце щемило и давлением с ног валило - откажитесь от животных жиров.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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