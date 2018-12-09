Україна в січні-листопаді 2018 року імпортувала 205 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України.
Дивися повний текст Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн пальмової олії.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:51
Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн...
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Дивися повний текст Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн пальмової олії.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:04
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:11
Я обходила стороной такое но раз у меня была десятка и кушать так хотелось купила Супер Контик выбора в автомате не было. Ну и жуть! Это пальмовое масло такая бурда. Я это сьела и... оказалась полностью голодной (да-да не надо мне говорить что от конфет не наедаются я брала другие сладости и все наедалась) как будто воздух сьела :oops: мой желудок ныл правда. И еще они врут что это заменитель пищи и возникает сытость и появляется энергия.
БРЕХНЯ
Мало того что вкус, как будто муку с сахаром сьел - вкус отсутствует в общем.
Если люди такое едят и постоянно и в больших количествах я блин не понимаю какой у них мертвый мутировавший язык что не способен чувствовать различные вкусы пищи!!! даже это.
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:09
На самом деле пальмовое масло очень полезно, оно меньше всего откладывается в жир и по холестерину раз в 10 менее вредно чем животные масла (еще такое же по полезности кокосовое, но стоит раза в 2-3 дороже сливочного). Основная проблема в том что оно не так хорошо растворяет кальций как животные масла, отчего в молоко и молочные продукты с пальмовым маслом приходится добавлять дополнительный кальций.
В общем если не хотите, чтобы вас расжиробасило (как большинство населения после 40-ка) и потом сердце щемило и давлением с ног валило - откажитесь от животных жиров.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:15
проблема в том, что в 99% вы его употребляете в продуктах питания не в чистом/натуральном виде, а в переработаном виде и эти продукты переработки больше вредят организму человека чем приносят ему пользу...
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:35
Прикол в том, что в рашке на одного человека импорт пальмового масла больше, а они тут страшилки пишут...
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