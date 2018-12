Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн...

Додано: Вів 11 гру, 2018 14:09

На самом деле пальмовое масло очень полезно, оно меньше всего откладывается в жир и по холестерину раз в 10 менее вредно чем животные масла (еще такое же по полезности кокосовое, но стоит раза в 2-3 дороже сливочного). Основная проблема в том что оно не так хорошо растворяет кальций как животные масла, отчего в молоко и молочные продукты с пальмовым маслом приходится добавлять дополнительный кальций.



В общем если не хотите, чтобы вас расжиробасило (как большинство населения после 40-ка) и потом сердце щемило и давлением с ног валило - откажитесь от животных жиров.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda