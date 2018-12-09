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Пальмовий рекорд: Україна
імпортувала сотні тисяч тонн...

Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:11

  Vint написав:Прикол в том, что в рашке на одного человека импорт пальмового масла больше, а они тут страшилки пишут...


Традиционное "шо там у хохлов".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:16

Re: Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн..

  anton_gms написав:Використання олії пальмової повинні були заборонити законодавчо
Ага а сметаны и йогурты с кремами для тортиков и сосиски из чего делать?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:38

Еще один продукт, который успешно борется с "ожирением украинцев" - майонез, в котором один из двух обязательных компонентов - яйца (яичный порошок) успешно заменен крахмалом. Правда на его цене это не сказалось.
yanyura
 
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