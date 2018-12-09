Традиционное "шо там у хохлов".
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Додано: Сер 12 гру, 2018 01:11
Традиционное "шо там у хохлов".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:16
Re: Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн..
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:38
Еще один продукт, который успешно борется с "ожирением украинцев" - майонез, в котором один из двух обязательных компонентов - яйца (яичный порошок) успешно заменен крахмалом. Правда на его цене это не сказалось.
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