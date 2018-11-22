Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

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Molchyn написав:Первое - отсутствие условий для развития банковской системы (продолжение предыдущего курса по ее уничтожению). Невнятная монетарная политика, курсовая нестабильность...
курс за крайний год 28-26-28. какой стабильности вы хотите? её не бывает. посмотрите на графики основных валют мира. "уничтожение банковской системы" и "невнятная монетарная политика" это демагогия из выступлений горлопанов на всяких тв-шоу.
курс за крайний год 28-26-28. какой стабильности вы хотите? её не бывает. посмотрите на графики основных валют мира. "уничтожение банковской системы" и "невнятная монетарная политика" это демагогия из выступлений горлопанов на всяких тв-шоу.
Военное положение курс качнуло до 35? Потом откатилось! САМО!!!! 28-26-35-28. Ну он не виноват, что прыгнуло, и не виноват что вернулось. Еще посмотрим что дальше будет.
"уничтожение банковской системы" .... это демагогия из выступлений горлопанов на всяких тв-шоу.
Заява звезды что пора валить из русских банков - это для стабильности банковской системы? А продолжение ухода/вывода банков с рынка? При нем сколько уже вышло, а сколько уйдет! Выступите с опровержением.
Faceless написав:А НБУ последнее время ЗВР не тратит, а наоборот, пополняет
Пополняет за счет чего? Очередных кредитов (или "траншей" на новоязе), которые надо отдавать с процентами?
Выкупает излишки на межбанке. Новых траншей не было уже давно
А это не кредиты? Или, т.к. они были взяты не НБУ, их можно не принимать во внимание?
05 марта 2018 ... «Укрэксимбанк», который предоставил кредит "Укрзализныце" на условиях лизинга. ... цена договора на поставку 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric (США) составляет 140,4 млн долл. с НДС, ...
7 июня, 2018 Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что современные вертолеты Украина получит кредит в размере 475 миллионов евро под низкие проценты от правительства и банков Франции. 80 миллионов евро Украина заплатит за них авансом из собственных средств.
9 июля В рамках Двадцятого Саміту «Україна – ЄС» між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано Фінансову угоду Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" на 75 млн євро.
А вообще-то НБУ успешно выполняет свою Стратегию ( ):
Реалізація Стратегії буде здійснюватися за сімома напрямами розвитку. Шість спрямовані назовні – на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. Одна з важливих передумов для їх досягнення – висока інституційна спроможність центробанку, яка диктує внутрішню (сьому) ціль переліку:
1. Низька та стабільна інфляція. 2. Стабільна, прозора та ефективна банківська система. 3. Відновлення кредитування. 4. Ефективне регулювання фінансового сектору. 5. Вільний рух капіталу. 6. Фінансова інклюзія. 7. Сучасний, відкритий, незалежний, ефективний центральний банк. ... Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.
курс за крайний год 28-26-28. какой стабильности вы хотите? её не бывает. посмотрите на графики основных валют мира. "уничтожение банковской системы" и "невнятная монетарная политика" это демагогия из выступлений горлопанов на всяких тв-шоу.
Военное положение курс качнуло до 35? Потом откатилось! САМО!!!! 28-26-35-28. Ну он не виноват, что прыгнуло, и не виноват что вернулось. Еще посмотрим что дальше будет.
До 35? В самомо деле? Наяву?! Черт, это сколько ж людей лоханулось, не слилось. Пойдите им расскажите, какие они дураки - заодно, узнаете в этом процессе, как Ваш вброс правильно называется (я бы и сам сказал, да правила форума однозначно не позволяют)
Molchyn написав:
"уничтожение банковской системы" .... это демагогия из выступлений горлопанов на всяких тв-шоу.
Заява звезды что пора валить из русских банков - это для стабильности банковской системы? А продолжение ухода/вывода банков с рынка? При нем сколько уже вышло, а сколько уйдет! Выступите с опровержением.
Меня всегда забавляли люди, полагающие чистку выгребной ямы деструктивным актом: вот так, публично и добровольно, объявлять себя союзникои ее содержимого? То есть, надо было и дальше позволять всяким дельтам и гадинам поменьше заниматься своими проделками (в надежде, что до следующих выборов не раскроется, а там хоть потоп)? С точки зрения населения - устойчива та банковская система, в которую можно вкладываться. Так что чем больше сомнительных проектов уйдет, тем, простите, лучше, а не хуже. А может, Вы из собственников этих прикрытых? - тогда, конечно, да, понять можно. А вот посочуствовать - хрен!