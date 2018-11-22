Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

Додано: Вів 11 гру, 2018 14:49

Molchyn написав: Pegasmaster курс за крайний год 28-26-28. какой стабильности вы хотите? её не бывает. посмотрите на графики основных валют мира.

"уничтожение банковской системы" и "невнятная монетарная политика" это демагогия из выступлений горлопанов на всяких тв-шоу. Военное положение курс качнуло до 35? Потом откатилось! САМО!!!! 28-26-35-28. Ну он не виноват, что прыгнуло, и не виноват что вернулось. Еще посмотрим что дальше будет. Военное положение курс качнуло до 35? Потом откатилось! САМО!!!! 28-26-35-28. Ну он не виноват, что прыгнуло, и не виноват что вернулось.Еще посмотрим что дальше будет.

Molchyn написав: "уничтожение банковской системы" .... это демагогия из выступлений горлопанов на всяких тв-шоу. Заява звезды что пора валить из русских банков - это для стабильности банковской системы? А продолжение ухода/вывода банков с рынка? При нем сколько уже вышло, а сколько уйдет! Выступите с опровержением. Заява звезды что пора валить из русских банков - это для стабильности банковской системы? А продолжение ухода/вывода банков с рынка? При нем сколько уже вышло, а сколько уйдет! Выступите с опровержением.

До 35? В самомо деле? Наяву?! Черт, это сколько ж людей лоханулось, не слилось. Пойдите им расскажите, какие они дураки - заодно, узнаете в этом процессе, как Ваш вброс правильно называется (я бы и сам сказал, да правила форума однозначно не позволяют)Меня всегда забавляли люди, полагающие чистку выгребной ямы деструктивным актом: вот так, публично и добровольно, объявлять себя союзникои ее содержимого? То есть, надо было и дальше позволять всяким дельтам и гадинам поменьше заниматься своими проделками (в надежде, что до следующих выборов не раскроется, а там хоть потоп)? С точки зрения населения - устойчива та банковская система, в которую можно вкладываться. Так что чем больше сомнительных проектов уйдет, тем, простите, лучше, а не хуже. А может, Вы из собственников этих прикрытых? - тогда, конечно, да, понять можно. А вот посочуствовать - хрен!