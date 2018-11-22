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Смолій в листопаді
заробив 320 тисяч гривень

Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:12

headshaker
Если источником о курсе для Вас служат сообщения на форуме о том, что кто-то что-то где-то видел, Вы вправе оставаться в плену своих иллюзий. К реальности это не имеет никакого отношения.
озвучьте курс на пике. Форумчанин писал что "вчера видел курс 35". Вы укажите свой. Рад что я к вашей реальности не имею никакого отношения. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:32

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:озвучьте курс на пике. Форумчанин писал что "вчера видел курс 35". Вы укажите свой. Рад что я к вашей реальности не имею никакого отношения

Ватокурс - папісят, треба знати елементарні речі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:35

Faceless Вы излишне грубоваты. Вешать ярлыки и оскорблять ...
этот ваш вброс - тупой троллинг
зачем?
Опять таки, какие конкретно претензии к НБУ за последние месяцы, а не бла-бла ни о чем?
Как говорилось в одном фильме явных провалов нет, но и успехов нет (17 мгновений весны). :mrgreen: Точно на 320 тисяч гривень в месяц. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Molchyn в Вів 11 гру, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:37

lapay
Ватокурс - папісят, треба знати елементарні речі. :)
Просто так отметится в теме? :mrgreen: Идите получите в кассе что положено за пост ... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:42

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:Просто так отметится в теме? :mrgreen: Идите получите в кассе что положено за пост ...

А за два?
Вам сказали, куди пішли гроші із ЗВР, але зрадофільский мозок не може сприймати реальність, і малює, широкими мазками, свій, особливий світ...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:58

lapay
Вам сказали, куди пішли гроші із ЗВР, але зрадофільский мозок не може сприймати реальність, і малює, широкими мазками, свій, особливий світ...
Вы так переволновались, что меня с кем-то спутали. Я по вашему ватник и зрадофил? Я дал повод Вам так думать?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:18

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:Как говорилось в одном фильме явных провалов нет, но и успехов нет (17 мгновений весны). Точно на 320 тисяч гривень в месяц.

Не знаю какие именно успехи вы ждете от НБУ. И чего вообще ЗП ТОПа центрального банка страны чуть более 10куе до налогов вас так возбудила то? Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, кстати
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:32

Faceless
Не знаю какие именно успехи вы ждете от НБУ. И чего вообще ЗП ТОПа центрального банка страны чуть более 10куе до налогов вас так возбудила то? Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, кстати
Я не надеюсь на успехи чиновников, в т.ч. успехи главы НБУ. Я надеюсь на себя :mrgreen: На фоне премий Нафтогаза - он нищий. Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, за свою эффективность кстати. Но это вопрос к собственникам этих банков. Вопрос для чего достали и засветили инфо по зп главы НБУ? И я сказал что он не отрабатывает эти деньги. Но это лично мое мнение. Переубеждать меня излишне. Остальные также высказались. На то и обсуждение. Каждый остался при своих... :mrgreen:
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