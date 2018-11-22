|
|
|
Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:12
headshaker
Если источником о курсе для Вас служат сообщения на форуме о том, что кто-то что-то где-то видел, Вы вправе оставаться в плену своих иллюзий. К реальности это не имеет никакого отношения.
озвучьте курс на пике. Форумчанин писал что "вчера видел курс 35". Вы укажите свой. Рад что я к вашей реальности не имею никакого отношения.
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:32
Molchyn написав:
озвучьте курс на пике. Форумчанин писал что "вчера видел курс 35". Вы укажите свой. Рад что я к вашей реальности не имею никакого отношения
Ватокурс - папісят, треба знати елементарні речі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6018
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:35
Faceless
Вы излишне грубоваты. Вешать ярлыки и оскорблять ...
этот ваш вброс - тупой троллинг
зачем?
Опять таки, какие конкретно претензии к НБУ за последние месяцы, а не бла-бла ни о чем?
Как говорилось в одном фильме явных провалов нет, но и успехов нет (17 мгновений весны).
Точно на 320 тисяч гривень в месяц.
Востаннє редагувалось Molchyn
в Вів 11 гру, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:37
lapay
Ватокурс - папісят, треба знати елементарні речі.
Просто так отметится в теме?
Идите получите в кассе что положено за пост ...
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:42
Molchyn написав:
Просто так отметится в теме?
Идите получите в кассе что положено за пост ...
А за два?
Вам сказали, куди пішли гроші із ЗВР, але зрадофільский мозок не може сприймати реальність, і малює, широкими мазками, свій, особливий світ...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6018
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:58
lapay
Вам сказали, куди пішли гроші із ЗВР, але зрадофільский мозок не може сприймати реальність, і малює, широкими мазками, свій, особливий світ...
Вы так переволновались, что меня с кем-то спутали. Я по вашему ватник и зрадофил? Я дал повод Вам так думать?
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:18
Molchyn написав:
Как говорилось в одном фильме явных провалов нет, но и успехов нет (17 мгновений весны). Точно на 320 тисяч гривень в месяц.
Не знаю какие именно успехи вы ждете от НБУ. И чего вообще ЗП ТОПа центрального банка страны чуть более 10куе до налогов вас так возбудила то? Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, кстати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22925
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5162 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:32
Faceless
Не знаю какие именно успехи вы ждете от НБУ. И чего вообще ЗП ТОПа центрального банка страны чуть более 10куе до налогов вас так возбудила то? Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, кстати
Я не надеюсь на успехи чиновников, в т.ч. успехи главы НБУ. Я надеюсь на себя
На фоне премий Нафтогаза - он нищий. Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, за свою эффективность кстати. Но это вопрос к собственникам этих банков. Вопрос для чего достали и засветили инфо по зп главы НБУ? И я сказал что он не отрабатывает эти деньги. Но это лично мое мнение. Переубеждать меня излишне. Остальные также высказались. На то и обсуждение. Каждый остался при своих...
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|