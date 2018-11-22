Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

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Не знаю какие именно успехи вы ждете от НБУ. И чего вообще ЗП ТОПа центрального банка страны чуть более 10куе до налогов вас так возбудила то? Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, кстати
Я не надеюсь на успехи чиновников, в т.ч. успехи главы НБУ. Я надеюсь на себя На фоне премий Нафтогаза - он нищий. Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, за свою эффективность кстати. Но это вопрос к собственникам этих банков. Вопрос для чего достали и засветили инфо по зп главы НБУ? И я сказал что он не отрабатывает эти деньги. Но это лично мое мнение. Переубеждать меня излишне. Остальные также высказались. На то и обсуждение. Каждый остался при своих...
22.10.2018 Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова. ... В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
В 2019-2020 рр. Україна має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі. І без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована.
37,78% составляет обслуживание внешнего долга в 2018-м! В 2019-м % обслуживания 33,4%, в 2020-м - 27,2%, в 2021-м - 28,9, в 2022-м - почти 32%... и только в 2045-м (через 27 лет, и то если ни одной копейки/цента не будет взято) он будет всего лишь 2,6%.
И это не учитывая "Державний внутрішній борг". А там процент обслуживания тоже не мал, да еще и увеличивается - 2018 - 30,6%, 2019 - 34,5%, 2020 - 48,1%, 2021 - 69,7%, 2022 - 76,4%... 2045 - 22,5%.
А нам твердят - мы берем кредиты потому, что они выдаются под очень низкие проценты. Может и низкие, но обслуживание дорого!
"Кінчай, батьку, торгувати, бо нічим здачу вже давати" (с)
В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн, в том числе 1,948 трлн грн в счет погашения долга и 1,121 трлн грн – в счет его обслуживания.