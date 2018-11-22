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Смолій в листопаді
заробив 320 тисяч гривень

Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:12

headshaker
Если источником о курсе для Вас служат сообщения на форуме о том, что кто-то что-то где-то видел, Вы вправе оставаться в плену своих иллюзий. К реальности это не имеет никакого отношения.
озвучьте курс на пике. Форумчанин писал что "вчера видел курс 35". Вы укажите свой. Рад что я к вашей реальности не имею никакого отношения. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:32

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:озвучьте курс на пике. Форумчанин писал что "вчера видел курс 35". Вы укажите свой. Рад что я к вашей реальности не имею никакого отношения

Ватокурс - папісят, треба знати елементарні речі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:35

Faceless Вы излишне грубоваты. Вешать ярлыки и оскорблять ...
этот ваш вброс - тупой троллинг
зачем?
Опять таки, какие конкретно претензии к НБУ за последние месяцы, а не бла-бла ни о чем?
Как говорилось в одном фильме явных провалов нет, но и успехов нет (17 мгновений весны). :mrgreen: Точно на 320 тисяч гривень в месяц. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Molchyn в Вів 11 гру, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:37

lapay
Ватокурс - папісят, треба знати елементарні речі. :)
Просто так отметится в теме? :mrgreen: Идите получите в кассе что положено за пост ... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:42

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:Просто так отметится в теме? :mrgreen: Идите получите в кассе что положено за пост ...

А за два?
Вам сказали, куди пішли гроші із ЗВР, але зрадофільский мозок не може сприймати реальність, і малює, широкими мазками, свій, особливий світ...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:58

lapay
Вам сказали, куди пішли гроші із ЗВР, але зрадофільский мозок не може сприймати реальність, і малює, широкими мазками, свій, особливий світ...
Вы так переволновались, что меня с кем-то спутали. Я по вашему ватник и зрадофил? Я дал повод Вам так думать?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:18

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:Как говорилось в одном фильме явных провалов нет, но и успехов нет (17 мгновений весны). Точно на 320 тисяч гривень в месяц.

Не знаю какие именно успехи вы ждете от НБУ. И чего вообще ЗП ТОПа центрального банка страны чуть более 10куе до налогов вас так возбудила то? Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, кстати
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:32

Faceless
Не знаю какие именно успехи вы ждете от НБУ. И чего вообще ЗП ТОПа центрального банка страны чуть более 10куе до налогов вас так возбудила то? Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, кстати
Я не надеюсь на успехи чиновников, в т.ч. успехи главы НБУ. Я надеюсь на себя :mrgreen: На фоне премий Нафтогаза - он нищий. Топменеджеры в комбанках зарабатывают поболее, за свою эффективность кстати. Но это вопрос к собственникам этих банков. Вопрос для чего достали и засветили инфо по зп главы НБУ? И я сказал что он не отрабатывает эти деньги. Но это лично мое мнение. Переубеждать меня излишне. Остальные также высказались. На то и обсуждение. Каждый остался при своих... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:53

И еще по наполнению ЗВР Украины.
22.10.2018
Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
...
В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

https://interfax.com.ua/news/economic/539349.html

Из интервью со Смолием (08.12.2018):
В 2019-2020 рр. Україна має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі. І без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована.

https://finance.liga.net/ekonomika/inte ... perspektiv

Т.е. опять все то же самое - "Денга давай! Давай денга!" (в смысле очередные кредиты, без них будет жестокая ломка).

С оффсайта Минфина (https://www.minfin.gov.ua/news/view/osn ... egory=borg):
ГРУДЕНЬ 2018
Платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках
за діючими угодами станом на 01.12.2018 (млрд.грн.)

Державний зовнішній борг
2018
Всього (з урахуванням фактично здійснених платежів) - 110,46 млрд. грн.
Обслуговування - 41,74 млрд. грн.
Погашення - 68,73 млрд. грн.

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... .2018.xlsx

37,78% составляет обслуживание внешнего долга в 2018-м!
В 2019-м % обслуживания 33,4%, в 2020-м - 27,2%, в 2021-м - 28,9, в 2022-м - почти 32%... и только в 2045-м (через 27 лет, и то если ни одной копейки/цента не будет взято) он будет всего лишь 2,6%.

И это не учитывая "Державний внутрішній борг". А там процент обслуживания тоже не мал, да еще и увеличивается - 2018 - 30,6%, 2019 - 34,5%, 2020 - 48,1%, 2021 - 69,7%, 2022 - 76,4%... 2045 - 22,5%.

А нам твердят - мы берем кредиты потому, что они выдаются под очень низкие проценты. Может и низкие, но обслуживание дорого!

"Кінчай, батьку, торгувати, бо нічим здачу вже давати" (с)
В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн, в том числе 1,948 трлн грн в счет погашения долга и 1,121 трлн грн – в счет его обслуживания.

https://strana.ua/news/140968-minfin-ob ... dolha.html
Т.е. фактический процент, под который берутся кредиты - 36,5 (стоимость обслуживания кредитов).

P.S. Тем, кто напишет, что "Страна.ua" фейковый источник, предлагаю самим взять цифры из выложенной выше ссылки на оффсайт Минфина, сравнить цифры и выложить здесь опровержение.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:10

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  yanyura написав:Кінчай, батьку, торгувати, бо нічим здачу вже давати" (с)

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн, в том числе 1,948 трлн грн в счет погашения долга и 1,121 трлн грн – в счет его обслуживания.


https://strana.ua/news/140968-minfin-ob ... dolha.html
Т.е. фактический процент, под который берутся кредиты - 36,5 (стоимость обслуживания кредитов).

27 років * 1% = 27%
Це багато чи мало?
Ви свій "фактичний процент" не забувайте розділити на кількість років кредиту. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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