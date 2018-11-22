Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

Додано: Вів 11 гру, 2018 18:53

22.10.2018

Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

...

В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

В 2019-2020 рр. Україна має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі. І без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована.

ГРУДЕНЬ 2018

Платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках

за діючими угодами станом на 01.12.2018 (млрд.грн.)



Державний зовнішній борг

2018

Всього (з урахуванням фактично здійснених платежів) - 110,46 млрд. грн.

Обслуговування - 41,74 млрд. грн.

Погашення - 68,73 млрд. грн.

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн, в том числе 1,948 трлн грн в счет погашения долга и 1,121 трлн грн – в счет его обслуживания.

И еще по наполнению ЗВР Украины.Из интервью со Смолием (08.12.2018):Т.е. опять все то же самое - "Денга давай! Давай денга!" (в смысле очередные кредиты, без них будет жестокая ломка).С оффсайта Минфина ():37,78% составляет обслуживание внешнего долга в 2018-м!В 2019-м % обслуживания 33,4%, в 2020-м - 27,2%, в 2021-м - 28,9, в 2022-м - почти 32%... и только в 2045-м (через 27 лет, и то если ни одной копейки/цента не будет взято) он будет всего лишь 2,6%.И это не учитывая "Державний внутрішній борг". А там процент обслуживания тоже не мал, да еще и увеличивается - 2018 - 30,6%, 2019 - 34,5%, 2020 - 48,1%, 2021 - 69,7%, 2022 - 76,4%... 2045 - 22,5%.А нам твердят - мы берем кредиты потому, что они выдаются под очень низкие проценты. Может и низкие, но обслуживание дорого!"Кінчай, батьку, торгувати, бо нічим здачу вже давати" (с)Т.е. фактический процент, под который берутся кредиты - 36,5 (стоимость обслуживания кредитов).P.S. Тем, кто напишет, что "Страна.ua" фейковый источник, предлагаю самим взять цифры из выложенной выше ссылки на оффсайт Минфина, сравнить цифры и выложить здесь опровержение.