|
|
|
Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:23
yanyura написав:
Т.е. опять все то же самое - "Денга давай! Давай денга!" (в смысле очередные кредиты, без них будет жестокая ломка).
Ну да, виноват в этом конечно глава НБУ. Это ж НБУ кредиты берет.
yanyura написав:
Т.е. фактический процент, под который берутся кредиты - 36,5 (стоимость обслуживания кредитов).
Ну не пишите хотя бы явный бред. Вы взяли сумму платежей по долгосрочным кредитам за год, поделили из них сумму процентов к сумме платежей. Это не процент, под который берутся кредиты! И близко! Погашение кредита неравномерное.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22928
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5162 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:22
Molchyn написав:
Военное положение курс качнуло до 35? Потом откатилось! САМО!!!! 28-26-35-28. Ну он не виноват, что прыгнуло, и не виноват что вернулось. Еще посмотрим что дальше будет.
это что-то у вас в голове качнулось, но пока не откатилось.
то, что вы возможно видели на табличках обменок это хотелки спекулянтов, а не реальный курс.
или вы таки купили баксы по 35?
))
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 748
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:24
Molchyn написав:
Если найду сообщения пользователя форума про то что в аэропорту он видел курс 35 извинитесь? А то мне честно лень искать.
ничоси! вот это источник! кто-то написал на форуме, что в аэропорту видел курс 35!
это новый уровень доказательств.
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 748
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|