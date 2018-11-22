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Смолій в листопаді
заробив 320 тисяч гривень

Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:23

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  yanyura написав:Т.е. опять все то же самое - "Денга давай! Давай денга!" (в смысле очередные кредиты, без них будет жестокая ломка).

Ну да, виноват в этом конечно глава НБУ. Это ж НБУ кредиты берет.
  yanyura написав:Т.е. фактический процент, под который берутся кредиты - 36,5 (стоимость обслуживания кредитов).

Ну не пишите хотя бы явный бред. Вы взяли сумму платежей по долгосрочным кредитам за год, поделили из них сумму процентов к сумме платежей. Это не процент, под который берутся кредиты! И близко! Погашение кредита неравномерное.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:22

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:Военное положение курс качнуло до 35? Потом откатилось! САМО!!!! 28-26-35-28. Ну он не виноват, что прыгнуло, и не виноват что вернулось. Еще посмотрим что дальше будет.

это что-то у вас в голове качнулось, но пока не откатилось.
то, что вы возможно видели на табличках обменок это хотелки спекулянтов, а не реальный курс.
или вы таки купили баксы по 35? :)))
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:24

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:Если найду сообщения пользователя форума про то что в аэропорту он видел курс 35 извинитесь? А то мне честно лень искать.

ничоси! вот это источник! кто-то написал на форуме, что в аэропорту видел курс 35!
это новый уровень доказательств.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:23

  Molchyn написав:Не заработал, а получил. Заработал он (по делам его) намного меньше.

Точнее, он заработал, но не получил. Как и далее по списку.

А заработали они на десяточку с конфискацией железно 8)
EKO
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