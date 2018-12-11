Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

Додано: Сер 12 гру, 2018 00:30

"Только первый кредит 5 млрд, который был в марте 2015 года, его часть пошла в бюджет, то есть для поддержки незащищенных слоев, пенсий, выплат, обороны, учителей, врачей и так далее. Все остальные деньги идут исключительно в золотовалютные резервы Национального банка . Мы их не проедаем", - отметил Козак

По данным МВФ, первый кредит размером 346,3 млн долларов Украина взяла 25 лет назад, в 1994 году. Затем одалживали ежегодно от 264 млн долларов до 1 млрд долларов в год, набрав к 2002 году 4,2 млрд долларов. Семь последующих лет только отдавали долги, вернув 1,7 млрд долларов плюс 300 млн долларов процентов. А вот за кризисные 2008—2010 гг. ухитрились взять 11,85 млрд долларов, вернув менее 380 млн долларов. Затем снова три года расплачивались, отдав 8,2 млрд долларов, в том числе 310 млн долларов в виде процентов. Новое крупное заимствование пришлось на 2014—2018 годы, когда власти заняли 12,7 млрд долларов, вернув более 7 млрд долларов, в том числе более 800 млн долларов процентов. Итого одолжено 29,7 млрд долларов, возвращено 19,5 млрд долларов, выплачено МВФ в виде процентов почти 3,1 млрд долларов. По оценкам экономистов, более 80% взятого в долг находилось и находится в резервах Нацбанка, не допуская девальвации гривни (чем больше запасы валюты, тем стабильнее курс) и порядка 5 млрд грн было с согласия кредитора в разные годы использовано для "затыкания дыр" в бюджете, то есть проедено.

Ну да, виноват в этом конечно глава НБУ. Это ж НБУ кредиты берет.

без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування : коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована .

Хорошо, я не разбираюсь в кредитах, процентах по ним (может потому, что в жизни взял всего 2 кредита, вынужденно, и памятуя этот опыт не связываюсь больше с ними), но вот объясните , как человек, хорошо разбирающийся в финансах, цель взятия кредитов Украиной. Ведь оказывается (о кредитах МВФ),Т.е. берутся в долг деньги на какое-то время, кладутся в "кубышку", без права использования их, через согласованное время возвращаются + платятся проценты по ним. В чем смысл такого заимствования? В том, что если в "кубышке" у нас много денег, нам будут одалживать и другие кредиторы? Одалживание ради одалживания? Я пойму, если взятые деньги будут работать, принеся столько, что окупится кредит с процентами и еще останется на жизнь и дальнейшее развитие. Но читаюТ.е деньги не "работали", спокойно пролежали свой срок и вернулись к кредитору, принеся ему (МВФ) "почти 3,1 млрд долларов". А что от этих кредитов получила Украина и ее граждане?Не допустить девальвации гривны можно и другим способом - развивать свое конкурентное производство, но ведь это лишняя головная боль - проанализировать рынки, договариваться о сбыте, закупать оборудование, сырье, нанимать (и обучать) персонал, произведя продать... Намного проще взять очередной "транш", зная практически 100%, что отдавать его будут "послідовники".Логичны и понятны европейские "газовые" кредиты, когда Украина одалживает порядка 500 млн. евро, чтобы закупить газ летом, когда он дешевле, здесь (даже учитывая %) экономятся значительные средства, иначе сама Украина не смогла бы закупить достаточное количество дешевого газа и пришлось бы покупать дорогой "зимний".НБУ не берет, но именно глава НБУ оправдывает взятие кредитов (чтобы положить их в ЗВР без права использования):