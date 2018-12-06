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Xiaomi готує новий роутер зі слотом для SIM-карти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 11:38
Пропонуємо до обговорення:
У сімействі бездротових рішень для дому китайського виробника Xiaomi намічається доволі цікаве поповнення. Xiaomi незабаром запропонує нову модель роутера.
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R2
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Додано: Вів 11 гру, 2018 11:39
На 3G Star можно выбрать хорошие роутеры и проверить покрытие
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denisovau299
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