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Xiaomi готує новий роутер
зі слотом для SIM-карти

Xiaomi готує новий роутер зі слотом для SIM-карти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:38

Xiaomi готує новий роутер зі слотом для SIM-карти

Пропонуємо до обговорення:
У сімействі бездротових рішень для дому китайського виробника Xiaomi намічається доволі цікаве поповнення. Xiaomi незабаром запропонує нову модель роутера.

Дивися повний текст Xiaomi готує новий роутер зі слотом для SIM-карти.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:39

На 3G Star можно выбрать хорошие роутеры и проверить покрытие
denisovau299
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