Пропоновані зміни можуть також торкнутися інших орендодавців.
Дивися повний текст Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна буде селити до квартири.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:20
Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна буде селити до квартири.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:20
Офис в квартире - это компьютер на столе. Чем же офисы властям поперёк горла стали?
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:31
cisukr
Вообще классный закон, чтобы хостелы не превращались в рукавичку.
И подпольные офисы не существовали на жилой недвижимости.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:32
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:38
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:43
Не много не по теме, но всё же...
Может уже пора отменить понятие "необлагаемый минимум" и перейти к отсчету от минимальной зарплаты?
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:47
Re: Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна.
Какой то набор бреда в проектах. Одно дело, если бы речь шла о жилом фонде, и ужесточении правил перевода жилого в нежилое, но как можно все под одну гребенку. 6424-д в этом плане ни чем не лучше, во-первых, чем дома ниже 16 этажей хуже, во-вторых, почему только первые этажи и мансардные, градация изначально де*** и не по тем критериям, по которым есть смысл разделять жилое и коммерческое.
Насчет хостелов также бред. Если уже подходить всерьез к вопросу, то речь даже не только о хостелах, а о краткосрочной сдаче вообще, и в первую очередь законопроект должен давать критерии для определения такой деятельности, реалистичные в плане получения и достаточные для применения санкций к владельцу, т.е. на каких конкретно основаниях можно делать заявления, что квартира сдается как миниотель или посуточно, чтобы на основании этого потом штрафовать, закрывать, арестовывать и пр.
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