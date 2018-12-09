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Нововведення в оренді житла:
скільки квартирантів можна...

Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:20

Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...

Пропонуємо до обговорення:
Пропоновані зміни можуть також торкнутися інших орендодавців.

Дивися повний текст Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна буде селити до квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:20

Офис в квартире - это компьютер на столе. Чем же офисы властям поперёк горла стали?
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:31

cisukr
Вообще классный закон, чтобы хостелы не превращались в рукавичку.
И подпольные офисы не существовали на жилой недвижимости.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:32

  cisukr написав:Офис в квартире - это компьютер на столе. Чем же офисы властям поперёк горла стали?

А если это не компьютер, а производство чего-либо?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:38

  _Mykola_ написав:
  cisukr написав:Офис в квартире - это компьютер на столе. Чем же офисы властям поперёк горла стали?

А если это не компьютер, а производство чего-либо?

То это уже не офис.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:43

Не много не по теме, но всё же...
Может уже пора отменить понятие "необлагаемый минимум" и перейти к отсчету от минимальной зарплаты?
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:47

Re: Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна.

Какой то набор бреда в проектах. Одно дело, если бы речь шла о жилом фонде, и ужесточении правил перевода жилого в нежилое, но как можно все под одну гребенку. 6424-д в этом плане ни чем не лучше, во-первых, чем дома ниже 16 этажей хуже, во-вторых, почему только первые этажи и мансардные, градация изначально де*** и не по тем критериям, по которым есть смысл разделять жилое и коммерческое.
Насчет хостелов также бред. Если уже подходить всерьез к вопросу, то речь даже не только о хостелах, а о краткосрочной сдаче вообще, и в первую очередь законопроект должен давать критерии для определения такой деятельности, реалистичные в плане получения и достаточные для применения санкций к владельцу, т.е. на каких конкретно основаниях можно делать заявления, что квартира сдается как миниотель или посуточно, чтобы на основании этого потом штрафовать, закрывать, арестовывать и пр.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:55

очередной бред от власти...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:27

  _Mykola_ написав:
  cisukr написав:Офис в квартире - это компьютер на столе. Чем же офисы властям поперёк горла стали?

А если это не компьютер, а производство чего-либо?

Приготовление пирожков бабушками на продажу или вязание свитеров в ручную и тоже на продажу.)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:31

Re: Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна.

Одним словом соглашаюсь с Faceless. Су... И все тут. Паразиты общества.
Хоть один закон на благо народа придумали? Одни только ограничения и штрафы.
Это они спецом для Гордона, у него же куча квартир под сдачу. :D
Ініціатор законопроекту Левченко Юрій Володимирович. Давно ничего про него слышно не было, так нужно говнеца на вентилятор подкинуть чтобы хоть попахивало.
p_a_l
 
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