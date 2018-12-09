Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...

Додано: Вів 11 гру, 2018 12:47

Какой то набор бреда в проектах. Одно дело, если бы речь шла о жилом фонде, и ужесточении правил перевода жилого в нежилое, но как можно все под одну гребенку. 6424-д в этом плане ни чем не лучше, во-первых, чем дома ниже 16 этажей хуже, во-вторых, почему только первые этажи и мансардные, градация изначально де*** и не по тем критериям, по которым есть смысл разделять жилое и коммерческое.

Насчет хостелов также бред. Если уже подходить всерьез к вопросу, то речь даже не только о хостелах, а о краткосрочной сдаче вообще, и в первую очередь законопроект должен давать критерии для определения такой деятельности, реалистичные в плане получения и достаточные для применения санкций к владельцу, т.е. на каких конкретно основаниях можно делать заявления, что квартира сдается как миниотель или посуточно, чтобы на основании этого потом штрафовать, закрывать, арестовывать и пр.