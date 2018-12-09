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Нововведення в оренді житла:
скільки квартирантів можна...

Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:42

  Cler написав:очередной бред от власти...

Это не от власти.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:49

Re: Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна.

Ой ой ой, как все написано. Сейчас бизнесом можно считать и простое хобби когда человек что-то сделал и отнес на базар продавать или для репетиторов. Это же какие манипуляции могут быть для юриков с такими законопроэктами.

Хотя казалось-бы то и то это не станком шуметь, к чему могут быть претензии соседей? ну.
Juna
 
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  #<12
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