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Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:42
Cler написав:
очередной бред от власти...
Это не от власти.
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p_a_l
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:49
Ой ой ой, как все написано. Сейчас бизнесом можно считать и простое хобби когда человек что-то сделал и отнес на базар продавать или для репетиторов. Это же какие манипуляции могут быть для юриков с такими законопроэктами.
Хотя казалось-бы то и то это не станком шуметь, к чему могут быть претензии соседей? ну.
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Juna
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