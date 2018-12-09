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Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:49
Ой ой ой, как все написано. Сейчас бизнесом можно считать и простое хобби когда человек что-то сделал и отнес на базар продавать или для репетиторов. Это же какие манипуляции могут быть для юриков с такими законопроэктами.
Хотя казалось-бы то и то это не станком шуметь, к чему могут быть претензии соседей? ну.
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Juna
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:08
Juna написав:
Ой ой ой, как все написано. Сейчас бизнесом можно считать и простое хобби когда человек что-то сделал и отнес на базар продавать или для репетиторов. Это же какие манипуляции могут быть для юриков с такими законопроэктами.
Хотя казалось-бы то и то это не станком шуметь, к чему могут быть претензии соседей? ну.
Как к чему? У соседа корова сдохла и то уже на душе радостно.
А скоро все дойдет к тому что таксиста могут приписать как к собственному водителю и плати штраф за неоформленного.
А реально, то наверно Левченко мешают соседи-квартиранты, и таким способом он хочет их выгнать
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p_a_l
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:45
У меня отдельно 2-ка выделена для недомашних встреч - там библиотека, мощные компы для частных исследований, комната для общения. Приходили как то электрики проверять счетчики - сказали - это у вас офис, оформляйте договор как на юр. лицо. Я им сказал нет юр.лица - оформлять не на кого. Это жилое помещение - тут я читаю, отдыхаю, занимаюсь хобби, встречаюсь со знакомыми. Даже показывал им шкафы, где Достоевский, Толстой, Булгаков, а не документы бухгалтерские... Я ж не виноват, что не может нормальный человек поместиться с семьей и своими потребностями даже в трехкомнатной квартире.
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romio_33
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48
И что теперь? Придут скажут - єто офис - платите штраф?
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romio_33
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