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Нововведення в оренді житла:
скільки квартирантів можна...

Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:49

Re: Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна.

Ой ой ой, как все написано. Сейчас бизнесом можно считать и простое хобби когда человек что-то сделал и отнес на базар продавать или для репетиторов. Это же какие манипуляции могут быть для юриков с такими законопроэктами.

Хотя казалось-бы то и то это не станком шуметь, к чему могут быть претензии соседей? ну.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:08

  Juna написав:Ой ой ой, как все написано. Сейчас бизнесом можно считать и простое хобби когда человек что-то сделал и отнес на базар продавать или для репетиторов. Это же какие манипуляции могут быть для юриков с такими законопроэктами.

Хотя казалось-бы то и то это не станком шуметь, к чему могут быть претензии соседей? ну.

Как к чему? У соседа корова сдохла и то уже на душе радостно.
А скоро все дойдет к тому что таксиста могут приписать как к собственному водителю и плати штраф за неоформленного. :D

А реально, то наверно Левченко мешают соседи-квартиранты, и таким способом он хочет их выгнать :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:45

У меня отдельно 2-ка выделена для недомашних встреч - там библиотека, мощные компы для частных исследований, комната для общения. Приходили как то электрики проверять счетчики - сказали - это у вас офис, оформляйте договор как на юр. лицо. Я им сказал нет юр.лица - оформлять не на кого. Это жилое помещение - тут я читаю, отдыхаю, занимаюсь хобби, встречаюсь со знакомыми. Даже показывал им шкафы, где Достоевский, Толстой, Булгаков, а не документы бухгалтерские... Я ж не виноват, что не может нормальный человек поместиться с семьей и своими потребностями даже в трехкомнатной квартире.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48

И что теперь? Придут скажут - єто офис - платите штраф?
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:14

  romio_33 написав:У меня отдельно 2-ка выделена для недомашних встреч - там библиотека, мощные компы для частных исследований, комната для общения. Приходили как то электрики проверять счетчики - сказали - это у вас офис, оформляйте договор как на юр. лицо. Я им сказал нет юр.лица - оформлять не на кого. Это жилое помещение - тут я читаю, отдыхаю, занимаюсь хобби, встречаюсь со знакомыми. Даже показывал им шкафы, где Достоевский, Толстой, Булгаков, а не документы бухгалтерские... Я ж не виноват, что не может нормальный человек поместиться с семьей и своими потребностями даже в трехкомнатной квартире.

Точно точно. И с этой стороны хотят денжат подрезать.

Но скажу вам по Булгакову. В нынешнее время вы как профессор Преображенский. Тут хотя бы свою отдельную комнату иметь, закрыться и никого не видеть и не слышать. А у вас еще и с товарищами рюмаху выпить можно, чтобы беседа хорошо прошла. :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18

  romio_33 написав:И что теперь? Придут скажут - єто офис - платите штраф?

Поставьте диван и скажите что там ночуете. :D А вот то что к вам люди ходят, соседи могут подтвердить. Гоните всех в шею. Пусть докажут что вы деятельность ведете.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:39

Братва понастроила торговых и офисных центров, а олени почему-то не идут. Вот попытка всех загнать в новострои и просматривается.
Ratatui
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