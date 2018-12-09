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Нововведення в оренді житла:
скільки квартирантів можна...

Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 06:08

Alex6,

не - крипта - это не моя тема, мне экономическое образование не позволяет вкладываться в пузыри :)
Несколько проектов на текущий момент некоммерческих (во всяком случае пока). Один из них, например, это - разработка облачного сервиса для обучения и ведения бухгалтерского учета (это будут БЕСПЛАТНЫЕ онлайн-курсы бухгалтерского учета + возможность бесплатного ведения бухучета для предпринимателей).
А так же и другие проекты.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 06:26

p_a_l,
диван там стоит :) Но то такое. Люди да и я там бываем редко - пару-тройку раз в неделю, да и соседи как бы не жалуются.
Но все равно, законы принимаются в основном - штрафы, повышения тарифов и т.п.
Такое ощущение, что везде и на всем пытаются защимить.
romio_33
 
Повідомлень: 325
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:13

А как с творческими мастерскими, в них можно офисы оставлять?
Rainbow
 
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