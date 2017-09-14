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Нововведення в оренді житла:
скільки квартирантів можна...

Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 06:08

Alex6,

не - крипта - это не моя тема, мне экономическое образование не позволяет вкладываться в пузыри :)
Несколько проектов на текущий момент некоммерческих (во всяком случае пока). Один из них, например, это - разработка облачного сервиса для обучения и ведения бухгалтерского учета (это будут БЕСПЛАТНЫЕ онлайн-курсы бухгалтерского учета + возможность бесплатного ведения бухучета для предпринимателей).
А так же и другие проекты.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 06:26

p_a_l,
диван там стоит :) Но то такое. Люди да и я там бываем редко - пару-тройку раз в неделю, да и соседи как бы не жалуются.
Но все равно, законы принимаются в основном - штрафы, повышения тарифов и т.п.
Такое ощущение, что везде и на всем пытаются защимить.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:13

А как с творческими мастерскими, в них можно офисы оставлять?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:32

  Джон написав:Ну и чем им квартиры под офис мешали? Пройдите в центре многих городов - первый этаж офисы/магазины а второй и выше квартиры..

Это вы еще про садики забыли. Чем офис хуже шумного садика - загадка.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:04

  RomanTik написав:
  Джон написав:Ну и чем им квартиры под офис мешали? Пройдите в центре многих городов - первый этаж офисы/магазины а второй и выше квартиры..

Это вы еще про садики забыли. Чем офис хуже шумного садика - загадка.


Лучше шумного садика в жилом доме может быть только офис в шумном садике.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:32

  p_a_l написав:Одним словом соглашаюсь с Faceless. Су... И все тут. Паразиты общества.
Хоть один закон на благо народа придумали? Одни только ограничения и штрафы.

Вот как раз с этого и стоит начать:
1. Любой Закон, шо дышло.
2. Прописан под "себя"(родственников, заказчиков,...- "бизнеса")
3. Государство сбросило с себя тягар прибыльного производства
- вот и ловим, по сути криминальные пути обогащения - За счёт обывателя.
Однозначно под этот "Закон" уже готовы фирмы-контролёры, несуществующие бабушки - соседки, и пр. прелести криминала от власти.

Завтра-послезавтра будет принят "Закон" в котором наличие солнечной панели - будет звучать как производство эл. энергии - и... Держи карман шире!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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