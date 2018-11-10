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Криптовалюти допоможуть подолати бідність - Білл Гейтс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що криптовалюти і блокчейн допоможуть тим, хто живе в злиднях і не має доступу до традиційних фінансових послуг.
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R2
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:23
Борьба с бедностью - это профанация). Смешно даже такое слушать.
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LOKY
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:02
Не стане бідних, не буде кому працювати. Багатії на це не підуть.
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649Sasha
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