Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що криптовалюти і блокчейн допоможуть тим, хто живе в злиднях і не має доступу до традиційних фінансових послуг.
Дивися повний текст Криптовалюти допоможуть подолати бідність - Білл Гейтс.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:23
Криптовалюти допоможуть подолати бідність - Білл Гейтс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптовалюти допоможуть подолати бідність - Білл Гейтс.
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:20
Re: Криптовалюти допоможуть подолати бідність - Білл Гейтс
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|