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Криптовалюти допоможуть
подолати бідність - Білл Гейтс

Криптовалюти допоможуть подолати бідність - Білл Гейтс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:23

Криптовалюти допоможуть подолати бідність - Білл Гейтс

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що криптовалюти і блокчейн допоможуть тим, хто живе в злиднях і не має доступу до традиційних фінансових послуг.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:23

Борьба с бедностью - это профанация). Смешно даже такое слушать.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:02

Не стане бідних, не буде кому працювати. Багатії на це не підуть.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:20

Re: Криптовалюти допоможуть подолати бідність - Білл Гейтс

  649Sasha написав:Багатії на це не підуть.
Короче: сливки сняли, пора Аленей загонять.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:54

Бедных не станет, они вымрут
bvv2003
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