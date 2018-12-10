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"Укрпошта" оперативно
розв'язала з ПриватБанком конфлікт...

"Укрпошта" оперативно розв'язала з ПриватБанком конфлікт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:35

"Укрпошта" оперативно розв'язала з ПриватБанком конфлікт...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво ПриватБанку засудило використання окремими його працівниками недобросовісної конкуренції у вигляді листівок із закликом до клієнтів "Укрпошти" переходити на обслуговування в ПриватБанк під приводом нібито скасування з 1 січня 2019 року видачі пенсій в поштових відділеннях, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" оперативно розв'язала з ПриватБанком конфлікт щодо нечесної конкуренції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:35

Смілянський, ти б хоч якийсь порядок навів би в тій Укрпошті. Це ж жах, а не організація!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:01

Да Смилянский ее из дна достал, укропочта до него и сейчас , это небо и земля, в т.ч. и по доходности, им молится на него нужно
svm30055
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:26

500 миллионов, Карл!
semenoh
 
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