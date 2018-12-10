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"Укрпошта" оперативно розв'язала з ПриватБанком конфлікт...
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво ПриватБанку засудило використання окремими його працівниками недобросовісної конкуренції у вигляді листівок із закликом до клієнтів "Укрпошти" переходити на обслуговування в ПриватБанк під приводом нібито скасування з 1 січня 2019 року видачі пенсій в поштових відділеннях, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" оперативно розв'язала з ПриватБанком конфлікт щодо нечесної конкуренції
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:35
Смілянський, ти б хоч якийсь порядок навів би в тій Укрпошті. Це ж жах, а не організація!
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sergnemo68
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:01
Да Смилянский ее из дна достал, укропочта до него и сейчас , это небо и земля, в т.ч. и по доходности, им молится на него нужно
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:26
500 миллионов, Карл!
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