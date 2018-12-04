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Учасники "теплих кредитів"
економлять до 50% на...

Учасники "теплих кредитів" економлять до 50% на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:44

Учасники "теплих кредитів" економлять до 50% на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Дивися повний текст Учасники \"теплих кредитів\" економлять до 50% на компослугах - Савчук.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:44

Так так, особливо ті економлять у яких централізоване отоплення без можливості встановити лічильник тепла.
649Sasha
 
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