Про це заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Дивися повний текст Учасники \"теплих кредитів\" економлять до 50% на компослугах - Савчук.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:44
Учасники "теплих кредитів" економлять до 50% на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Учасники \"теплих кредитів\" економлять до 50% на компослугах - Савчук.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:44
Так так, особливо ті економлять у яких централізоване отоплення без можливості встановити лічильник тепла.
|