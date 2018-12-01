Про це сьогодні повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Дивися повний текст Перші вертольоти Airbus прибудуть в Україну найближчими днями.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:57
Перші вертольоти Airbus прибудуть в Україну найближчими...
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Дивися повний текст Перші вертольоти Airbus прибудуть в Україну найближчими днями.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:57
А у Вас нет другой картинки с вертолетом? А то...
1. https://news.finance.ua/ru/news/-/28177 ... -vertolyot
2. https://news.finance.ua/ru/news/-/23715 ... vertoletah
3. https://news.finance.ua/ru/news/-/28937 ... -grn-video
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