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Перші вертольоти Airbus прибудуть
в Україну найближчими...

Перші вертольоти Airbus прибудуть в Україну найближчими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:57

Перші вертольоти Airbus прибудуть в Україну найближчими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Дивися повний текст Перші вертольоти Airbus прибудуть в Україну найближчими днями.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:57

А у Вас нет другой картинки с вертолетом? А то...
1. https://news.finance.ua/ru/news/-/28177 ... -vertolyot
2. https://news.finance.ua/ru/news/-/23715 ... vertoletah
3. https://news.finance.ua/ru/news/-/28937 ... -grn-video
...
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