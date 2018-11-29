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SkyUp відкрила продаж
квитків на ще один напрямок

SkyUp відкрила продаж квитків на ще один напрямок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:52

SkyUp відкрила продаж квитків на ще один напрямок

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію, оприлюднену перевізником.

Дивися повний текст SkyUp відкрила продаж квитків на ще один напрямок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:52

"Последний рейс по указанному маршруту в летнем сезоне 2019 года будет выполнен 29 сентября" - в начале октября на Майорке ещё можно прекрасно купаться...
Cler
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