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Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Однак глава Кабінету міністрів зазначив, що цього зростання недостатньо для розв'язання проблем.
Дивися повний текст Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів поспіль, - Гройсман
.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:35
Рост ваших харь наблюдается 11 кварталов подряд, а то и больше...
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:44
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