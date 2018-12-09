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Зростання економіки України
спостерігається 11 кварталів...

Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:35

Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів...

Пропонуємо до обговорення:
Однак глава Кабінету міністрів зазначив, що цього зростання недостатньо для розв'язання проблем.

Дивися повний текст Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів поспіль, - Гройсман.
R2
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Рост ваших харь наблюдается 11 кварталов подряд, а то и больше...
reo2000
 
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