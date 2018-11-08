|
|
|
Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:57
Пропонуємо до обговорення:
Парламент (Сойм) Литви ухвалив резолюцію "Про підтримку України в контексті агресії Російської Федерації", в якій пропонує Заходу змінити стратегію стримування російської агресії і піти на серйозні заходи, аж до відключення Росії від SWIFT.
Дивися повний текст Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з закликом до ЄС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86095
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:57
Пізно, при тому бардаку, що в нас у Вр робиться резолюцію не підтримають.
Прикро, стільки людей загинуло, покалічено і все дарма. Народ хоче ***, яка все спустить в унітаз. Хахли самі вчергове знищать вою державу а потім дітей своїх будуть їсти. Маже і правильно. нєфіг таке козирне місце на Землі займати. Бог терплячий, але і він втомлюється.
-
andriyzhagun
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 09.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:15
Не только в России есть "Мертвая рука" (Dead Hand).
В Европе тоже есть своя "Мертвая рука" в виде Литвы.
-
Yura_Gag
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:20
необходимо показать опг "озеро" своё место
-
cia
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:32
Yura_Gag написав:
Не только в России есть "Мертвая рука" (Dead Hand).
В Европе тоже есть своя "Мертвая рука" в виде Литвы.
Литва - ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5817
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 585 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:55
Волгарь написав: Yura_Gag написав:
Не только в России есть "Мертвая рука" (Dead Hand).
В Европе тоже есть своя "Мертвая рука" в виде Литвы.
Литва - ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.
Я смотрю, история ничему не учит, привыкших мерятся пиписками
Даже со времен библейских известно - размер это не главное.
Притча, просто притча: Голиаф был необычайно сильным воином огромного роста... одет в чешуйчатую броню... У Давида же вообще не было доспехов, а единственным его оружием была обычная праща. Саул велел одеть его в медную броню и дать в руки меч, но Давид был непривычен к ношению оружия, и потому снял доспехи. И сказал Филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям земным.» А Давид отвечал Филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.» Когда Филистимлянин поднялся и начал приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу Филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю, так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида.
Тогда Давид подбежал и, наступив на Голиафа, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его; Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали…
— 1Цар. 17:41-51
А вы и дальше думайте, что Литва же маленькая
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5699
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2789 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30
|1735
|
П'ят 07 гру, 2018 17:21
Sommer
|
|2
|113
|
|
|5
|190
|
|