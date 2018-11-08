|
|
|
Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:13
vasiliybaybuz написав:EKO
Так как раз история и учит, а не выдумки имеющие к истории очень малое отношение.
Ну реально вы верите серьезно в то, что РФ согласится на эту ересь или что ЕС откажется от импорта энергоносителей ис РФ? О чем это вообще.
Вес попрошайки в обществе крайне низок и его мнение учитываться будут в последнюю очередь
Вот мнение РФ все так и учитывают.
К новым санкциям готовитесь? Мыла впрок запасли? На поясах очередную дырочку прокрутили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 06:03
EKO написав:
Не поняли вы суть притчи Придет время и придется.
Современная, и не очень, история учит, что все до единой автократические империи (а Россия, в разных ипостасях, но ею всегда была) развалились. Притом происходит это быстро и неизбежно, причем в случае сырьевых империй - соседи этому активно еще и способствуют. Китай уже даже карты нарисовал
И дело это не только во времени, а скорее в создании необходимых условий и их правильном применении.
Что сейчас и делает не только Литва, но и страны "чуть-чуть" поболее ее.
Например, что там прямо в эти дни с активами топ-5 путинских олигархов делает Лондон? Про "заклятых друзей путина" из Вашингтона я молчу даже
Ну и Украина, после того как проведем весеннюю уборку (а может, если дело заладится, то сразу и посадку организуем ) приберем и избавимся от "людей" фирташа
(смотрящего за Украиной от московских бандюков, читай - фсб) - в стороне не останется
EKO, я с Вами полностью согласен.
Просто как мне кажется Литва имеет не тот авторитет чтобы рассуждать о взрослых вещах.
Это должны были сказать(и наверное скажут) Америка или Германия, на худой конец Франция.
А Литве может лучше было бы брать пример со скандинавских соседей.
-
Yura_Gag
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:16
Еще можно им визы в цивилизацию ограничить, что бы каждый житель понял, что баловство их президента влияет на личную жизнь избирателей.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1969
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30
|1788
|
П'ят 07 гру, 2018 17:21
Sommer
|
|2
|113
|
|
|5
|191
|
|