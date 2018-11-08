Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...

EKO написав:

Волгарь написав: Yura_Gag написав: Не только в России есть "Мертвая рука" (Dead Hand).

В Европе тоже есть своя "Мертвая рука" в виде Литвы.

Не только в России есть "Мертвая рука" (Dead Hand).В Европе тоже есть своя "Мертвая рука" в виде Литвы.

Литва - ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО. Литва - ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.

— 1Цар. 17:41-51

Я смотрю, история ничему не учит, привыкших мерятся пипискамиДаже со времен библейских известно - размер это не главное.Притча, просто притча:Голиаф был необычайно сильным воином огромного роста... одет в чешуйчатую броню... У Давида же вообще не было доспехов, а единственным его оружием была обычная праща. Саул велел одеть его в медную броню и дать в руки меч, но Давид был непривычен к ношению оружия, и потому снял доспехи. И сказал Филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям земным.» А Давид отвечал Филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.» Когда Филистимлянин поднялся и начал приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу Филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю, так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида.Тогда Давид подбежал и, наступив на Голиафа,и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его; Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали…А вы и дальше думайте, что Литва же маленькая