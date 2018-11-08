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Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:13
vasiliybaybuz написав:EKO
Так как раз история и учит, а не выдумки имеющие к истории очень малое отношение.
Ну реально вы верите серьезно в то, что РФ согласится на эту ересь или что ЕС откажется от импорта энергоносителей ис РФ? О чем это вообще.
Вес попрошайки в обществе крайне низок и его мнение учитываться будут в последнюю очередь
Вот мнение РФ все так и учитывают.
К новым санкциям готовитесь? Мыла впрок запасли? На поясах очередную дырочку прокрутили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Сер 12 гру, 2018 06:03
EKO написав:
Не поняли вы суть притчи Придет время и придется.
Современная, и не очень, история учит, что все до единой автократические империи (а Россия, в разных ипостасях, но ею всегда была) развалились. Притом происходит это быстро и неизбежно, причем в случае сырьевых империй - соседи этому активно еще и способствуют. Китай уже даже карты нарисовал
И дело это не только во времени, а скорее в создании необходимых условий и их правильном применении.
Что сейчас и делает не только Литва, но и страны "чуть-чуть" поболее ее.
Например, что там прямо в эти дни с активами топ-5 путинских олигархов делает Лондон? Про "заклятых друзей путина" из Вашингтона я молчу даже
Ну и Украина, после того как проведем весеннюю уборку (а может, если дело заладится, то сразу и посадку организуем ) приберем и избавимся от "людей" фирташа
(смотрящего за Украиной от московских бандюков, читай - фсб) - в стороне не останется
EKO, я с Вами полностью согласен.
Просто как мне кажется Литва имеет не тот авторитет чтобы рассуждать о взрослых вещах.
Это должны были сказать(и наверное скажут) Америка или Германия, на худой конец Франция.
А Литве может лучше было бы брать пример со скандинавских соседей.
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Yura_Gag
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:16
Еще можно им визы в цивилизацию ограничить, что бы каждый житель понял, что баловство их президента влияет на личную жизнь избирателей.
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Rainbow
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:45
EKO написав: Волгарь написав: Yura_Gag написав:
Не только в России есть "Мертвая рука" (Dead Hand).
В Европе тоже есть своя "Мертвая рука" в виде Литвы.
Литва - ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.
Я смотрю, история ничему не учит, привыкших мерятся пиписками
Даже со времен библейских известно - размер это не главное.
Притча, просто притча: Голиаф был необычайно сильным воином огромного роста... одет в чешуйчатую броню... У Давида же вообще не было доспехов, а единственным его оружием была обычная праща. Саул велел одеть его в медную броню и дать в руки меч, но Давид был непривычен к ношению оружия, и потому снял доспехи. И сказал Филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям земным.» А Давид отвечал Филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.» Когда Филистимлянин поднялся и начал приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу Филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю, так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида.
Тогда Давид подбежал и, наступив на Голиафа, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его; Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали…
— 1Цар. 17:41-51
А вы и дальше думайте, что Литва же маленькая
Вы забыли о нескольких несущественных деталях.
Во-первых, это не притча, а история из Ветхого Завета. Во-вторых, Вы намеренно опустили того, КТО стоял за Давидом в этой схватке - Господь, заключивший с праотцом евреев Авраамом союз почти 4000 лет назад.
Ну, а в третьих, кто/что стоит за Литвой?
Память о независимости, провозглашенной на немецких штыках 100 лет назад с приглашением на престол одного из бесчисленных германских принцев? Сию хитрую комбинацию в итоге похоронил крах хозяев-немцев в войне. Истории о межвоенном развитии Литвы, настолько успешном, что сейчас трудно найти в мире государство, где нет потомков литовцев, бежавших куда глаза глядят от этих успехов? Молитвы за души 300 тыс. невинно убиенных литовских евреев, погибших в основном от рук своих же соседей, омерзительные подробности убийств которых ломами/мотыгами/вилами, начавшиеся ДО прихода немцев, нельзя читать без содрогания до сих пор? Мифы о национальных партизанах, костяк которых и составили припертые к ответу эти самые убийцы да бойцы охранных батальонов, присягнувшие Гитлеру? Мартиролог жертв этих борцов за свободу, уничтоживших десятки тысяч своих сограждан?
Жизнеописание многолетнего президента Литвы - дочери стрибаса (т.е. ястребка, уничтожавшего тех самых партизан), двоеженца и офицера НКВД, некоторые темные страницы биографии которой вызывают на ее родине подозрение в службе в Конторе Глубокого Бурения?
И как итог, в сухом остатке - потеря более четверти населения за 25 лет независимости (МИЛЛИОН из 3,7), породившей столько надежд в 90-ом, сомнительное бывшее (сейчас, правда, лидер сменился) первое место в мире по темпам уменьшения трудоспособного населения, бюджет на треть состоящий из денег еврофондов, поток которых иссякнет в 20-х годах, и правящая элита, захлебывающаяся в иррациональной русофобии, своим правлением заставляющее народ массово эвакуироваться с родной земли.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:15
И какие последствия этой резолюции?
Такие же, как и Будапештского меморандума?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23
Волгарь написав:
Ну, а в третьих, кто/что стоит за Литвой?
Правда, Слава и Воля Святая
Волгарь написав:
Память о независимости, провозглашенной на немецких штыках 100 лет назад с приглашением на престол одного из бесчисленных германских принцев? Сию хитрую комбинацию в итоге похоронил крах хозяев-немцев в войне. Истории о межвоенном развитии Литвы, настолько успешном, что сейчас трудно найти в мире государство, где нет потомков литовцев, бежавших куда глаза глядят от этих успехов? Молитвы за души 300 тыс. невинно убиенных литовских евреев, погибших в основном от рук своих же соседей, омерзительные подробности убийств которых ломами/мотыгами/вилами, начавшиеся ДО прихода немцев, нельзя читать без содрогания до сих пор? Мифы о национальных партизанах, костяк которых и составили припертые к ответу эти самые убийцы да бойцы охранных батальонов, присягнувшие Гитлеру? Мартиролог жертв этих борцов за свободу, уничтоживших десятки тысяч своих сограждан?
Бобёр, выдыхай!
Волгарь написав:
Жизнеописание многолетнего президента Литвы - дочери стрибаса (т.е. ястребка, уничтожавшего тех самых партизан), двоеженца и офицера НКВД, некоторые темные страницы биографии которой вызывают на ее родине подозрение в службе в Конторе Глубокого Бурения?
Вот-вот, отсюда и руссофобия
Волгарь написав:
захлебывающаяся в иррациональной русофобии, своим правлением заставляющее народ массово эвакуироваться с родной земли.
Ты сам-то, главное, не захлебнись... Рациональный ты наш.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:31
Вспомнился персонаж из мультфильма "Маугли", который запомнился лозунгами "...а, Мы уйдем на север"
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:33
Волгарь
Чогось згадалось крилате: "А у вас негров линчуют!"
Ви краще напішіть про демографію руського міра - Придністров'є, Абхазія, Осетія, Лугандон. Не забудьте написати свою аналітичну записку, чому, після Карабахської війни, населення Вірменії катастрофично зменшилась, а Азербайджану зросла. Чому з Естонії руські негри нікуди не поїхали, в дев'яності, а з Казахстану масово звалили. Мабуть в Казахстані посібників фашистів набагато більше було.
Литва, як і ми, знає, ху із Ху. Капля камінь точе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:40
А ТЫ МНЕ НЕ ТЫКАЙ.
Я, по крайней мере, написал чистую правду, опровергнуть которую никто не сможет. Вся история всех прибалтийских государств - точно такой же миф, за которым 700 тыс. убитых сограждан (более 300 тыс. в Литве, около 300 тыс. в Латвии, 60 тыс. в Эстонии) и такие позорные для их народов страницы как Девятый форт Каунаса, Рижская синагога, в которой патриоты из команды Айраса сожгли живьем сотни шауляйских евреев, Саласпилс и лозунг Юденфрай над Таллинским ж/д вокзалом, первым в Европе отрапортовавшем о столь радостном событии, карательные латышские батальоны в Белоруссии, творившие такое, что даже немцы впадали в ступор, эстонские старосты в Псковской и Ленинградской области, 150 тыс. латышей (из 1,4 млн. народа) и 90 тыс. эстонцев (из 900 тыс), носившие в 41-ом-44-ом немецкие мундиры, и пара сотен тысяч и тех и других и третьих, сбежавших на Запад от справедливого возмездия по заслугам.
ТАКИЕ (И МНОЖЕСТВО ПОДОБНЫХ) ВЕЩЕЙ НЕ ПРОЩАЮТСЯ И НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ.
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