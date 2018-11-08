1 316 тис (2017). Природне змешення через зменшення народжуваності.
Демографія і ідеології корелюють так само, як плями на сонці з цінами на нафту. Демографія корелює з релігією, рівнем життя, війною.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:53
Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..
1 316 тис (2017). Природне змешення через зменшення народжуваності.
Демографія і ідеології корелюють так само, як плями на сонці з цінами на нафту. Демографія корелює з релігією, рівнем життя, війною.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:55
EKO
Как это обычно рассказать что кто-то чего-то не понял рассказывая о выдумке
А так история учит что империи разрушаются, и РФ повторит этот путь (вопрос в каком виде. Империя существует в том или ином виде с 16 века, а воз и ныне там).. но так же история учит что разрушаются и не империи, а просто государства. О чем это вообще? Речь шла о перспективах гавканья тех чье слово ничего не стоит в обсуждаемом вопросе. С тем же успехом РФ может трепаться о том чтобы США выводила какие-нибудь войска из какого-нибудь Афганистана. Этим словам веса НОЛЬ. Но в первом случае находятся те кто в это верит и еще и отстаивает версию что о это чего-то стоит, а во втором бы явно улыбались - хотя не более чем улыбки заслуживают оба варианта. Ну и с поправкой что второй - выдуман, а первый реальность
ПС. Про весенние уборки улыбнуло. Есть же еще люди которые верят в "идеалы Майдана"
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:03
Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..
Євреїв знищували всі окуповані народи, в тому числі і росіяни з українцями, і самі євреї в концтаборах:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:14
Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..
Лучше русне визы не ограничить, а просто прекратить выдавать.
Какие-либо.
До возврата Крыма и компенсации в 200 миллиардов долларов.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:19
Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..
вы лучше про своё государство рассказывайте, кого и как там убивали миллионами в широкой сети концентрационных лагерей десятилетиями.
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:49
Справедливости ради, то государство "с миллионами в широкой сети концентрационных лагерей" было вполне себе общим - не "своим". Во главе которого запомнился один грузин и один абхазец (не русские оба, заметьте!), которые эти лагеря организовали.
Украинцев, участвовавших в управлении ТЕМ государством пруд пруди
Так что или крестик снимите или трусы оденьте, уважаемый
Если вы под "своим" государством подразумеваете царскую Россию, то за ней особо нечего вспомнить, кроме разгона Запорожской Сечи.
Дык и индейцы в резервациях живут, не?
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:00
Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..
От тільки Україну ця "своя" влада зуміла загарбати тільки з четвертої спроби. З таким же успіхом і німецьких фашистів можна вважати "своїми", тим більше, коли врахувати, скільки було вояків РОА.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:09
Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..
а я тут причём? волгарь начал хаять прибалтику, забыв, что своя отчизна убила больше, чем вся прибалтика. и напоминает про сотрудничество прибалтики с фашистской германией, умалчивая кто с фашистами польшу разделил, оккупировал и проводил совместные парады в бресте. так что не буду я с вас крестик снимать или трусы вам одевать, сами справляйтесь.
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