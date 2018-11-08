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Відключити Росію від SWIFT:
Литва прийняла резолюцію з...

Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:53

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  Волгарь написав:сейчас числится 1 250 тыс,

1 316 тис (2017). Природне змешення через зменшення народжуваності.
Демографія і ідеології корелюють так само, як плями на сонці з цінами на нафту. Демографія корелює з релігією, рівнем життя, війною.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:55

EKO
Как это обычно рассказать что кто-то чего-то не понял рассказывая о выдумке
А так история учит что империи разрушаются, и РФ повторит этот путь (вопрос в каком виде. Империя существует в том или ином виде с 16 века, а воз и ныне там).. но так же история учит что разрушаются и не империи, а просто государства. О чем это вообще? Речь шла о перспективах гавканья тех чье слово ничего не стоит в обсуждаемом вопросе. С тем же успехом РФ может трепаться о том чтобы США выводила какие-нибудь войска из какого-нибудь Афганистана. Этим словам веса НОЛЬ. Но в первом случае находятся те кто в это верит и еще и отстаивает версию что о это чего-то стоит, а во втором бы явно улыбались - хотя не более чем улыбки заслуживают оба варианта. Ну и с поправкой что второй - выдуман, а первый реальность

ПС. Про весенние уборки улыбнуло. Есть же еще люди которые верят в "идеалы Майдана" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:03

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  Волгарь написав:ТАКИЕ (И МНОЖЕСТВО ПОДОБНЫХ) ВЕЩЕЙ НЕ ПРОЩАЮТСЯ И НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ.

Євреїв знищували всі окуповані народи, в тому числі і росіяни з українцями, і самі євреї в концтаборах:
За ініціативою німецької окупаційної влади в кожному гетто на окупованих територіях створювалися єврейські адміністративні органи самоврядування — юденрати (нім. Judenrat) — «єврейські ради». Окремий юденрат міг відповідати за певне гетто, окрему територію, регіон або навіть за цілу країну. У повноваження юденрату входило забезпечення господарського життя і порядку в гетто, збір грошових коштів, відбір кандидатів для роботи в трудових таборах, а також виконання розпоряджень окупаційної влади. Юденрати активно співпрацювали з німецькою владою, намагаючись завоювати авторитет і показати свою значність для «справи» Німеччини і тим самим врятувати якомога більше євреїв. Зокрема, глава юденрату Лодзинського гетто Хаїм Румковскій виголосив перед жителями гетто агітаційну промову, закликаючи віддати на смерть дітей гетто, начебто задля того, щоб цією ціною врятувати все гетто.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 1%81%D1%82
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:14

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

Лучше русне визы не ограничить, а просто прекратить выдавать.
Какие-либо.

До возврата Крыма и компенсации в 200 миллиардов долларов.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:19

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  Волгарь написав:Я, по крайней мере, написал чистую правду, опровергнуть которую никто не сможет. Вся история всех прибалтийских государств - точно такой же миф, за которым 700 тыс. убитых сограждан (более 300 тыс. в Литве, около 300 тыс. в Латвии, 60 тыс. в Эстонии) и такие позорные для их народов страницы как Девятый форт Каунаса, Рижская синагога, в которой патриоты из команды Айраса сожгли живьем сотни шауляйских евреев, Саласпилс и лозунг Юденфрай над Таллинским ж/д вокзалом, первым в Европе отрапортовавшем о столь радостном событии, карательные латышские батальоны в Белоруссии, творившие такое, что даже немцы впадали в ступор, эстонские старосты в Псковской и Ленинградской области, 150 тыс. латышей (из 1,4 млн. народа) и 90 тыс. эстонцев (из 900 тыс), носившие в 41-ом-44-ом немецкие мундиры, и пара сотен тысяч и тех и других и третьих, сбежавших на Запад от справедливого возмездия по заслугам.

вы лучше про своё государство рассказывайте, кого и как там убивали миллионами в широкой сети концентрационных лагерей десятилетиями.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:49

  Pegasmaster написав:..
вы лучше про своё государство рассказывайте, кого и как там убивали миллионами в широкой сети концентрационных лагерей десятилетиями.

Справедливости ради, то государство "с миллионами в широкой сети концентрационных лагерей" было вполне себе общим - не "своим". Во главе которого запомнился один грузин и один абхазец (не русские оба, заметьте!), которые эти лагеря организовали.
Украинцев, участвовавших в управлении ТЕМ государством пруд пруди
Так что или крестик снимите или трусы оденьте, уважаемый
Если вы под "своим" государством подразумеваете царскую Россию, то за ней особо нечего вспомнить, кроме разгона Запорожской Сечи.
Дык и индейцы в резервациях живут, не?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:00

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  sequence написав:Справедливости ради, то государство "с миллионами в широкой сети концентрационных лагерей" было вполне себе общим - не "своим"

От тільки Україну ця "своя" влада зуміла загарбати тільки з четвертої спроби. З таким же успіхом і німецьких фашистів можна вважати "своїми", тим більше, коли врахувати, скільки було вояків РОА.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:09

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  sequence написав:Справедливости ради, то государство "с миллионами в широкой сети концентрационных лагерей" было вполне себе общим - не "своим". Во главе которого запомнился один грузин и один абхазец (не русские оба, заметьте!), которые эти лагеря организовали.
Украинцев, участвовавших в управлении ТЕМ государством пруд пруди
Так что или крестик снимите или трусы оденьте, уважаемый

а я тут причём? волгарь начал хаять прибалтику, забыв, что своя отчизна убила больше, чем вся прибалтика. и напоминает про сотрудничество прибалтики с фашистской германией, умалчивая кто с фашистами польшу разделил, оккупировал и проводил совместные парады в бресте. так что не буду я с вас крестик снимать или трусы вам одевать, сами справляйтесь.
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