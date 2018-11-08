Точно те, що немає чого пальцем на когось тикати, коли в саміх руки по лікоть в крові. Майбутні фашисти будуть називати себе антифашистами... (С)
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:35
Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..
Точно те, що немає чого пальцем на когось тикати, коли в саміх руки по лікоть в крові. Майбутні фашисти будуть називати себе антифашистами... (С)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:54
Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..
для западных украинцев власть советов была оккупационной. это факт. хотя некоторая часть населения думала, что советы их освободить пришли.
да всем при "савке" жилось збс, пока не узнали, как на загнивающем западе люди живут.
причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?
я лишь сказал, что причастные к одинаковым преступлениям утрачивают право на критику.
это как если бы сталин и гитлер критиковали друг друга на тему, кто из них хуже или лучше.
если вы этого не поняли, то это не мои вопросы.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:36
я - не разжигаю: не мое хобби. Слишком много и без меня разжигателей. Я вам про Чехословакию написал, про которую вы забыли, в том числе и в последнем ответе.
Как говорила одна моя сотрудница во времена событий на майдане 13-14 г/г, о которых не принято говорить негативно: "мы с тобой по разные стороны баррикад". Спустя год уехала в Польшу собирать помидоры, там и окопалась - замуж вышла, вроде как.
С вами также - мы по разные стороны, на том и разойдемся. У всех своя правда
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