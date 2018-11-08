Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...

Волгарь написав:

А ТЫ МНЕ НЕ ТЫКАЙ.Я, по крайней мере, написал чистую правду, опровергнуть которую никто не сможет. Вся история всех прибалтийских государств - точно такой же миф, за которым 700 тыс. убитых сограждан (более 300 тыс. в Литве, около 300 тыс. в Латвии, 60 тыс. в Эстонии) и такие позорные для их народов страницы как Девятый форт Каунаса, Рижская синагога, в которой патриоты из команды Айраса сожгли живьем сотни шауляйских евреев, Саласпилс и лозунг Юденфрай над Таллинским ж/д вокзалом, первым в Европе отрапортовавшем о столь радостном событии, карательные латышские батальоны в Белоруссии, творившие такое, что даже немцы впадали в ступор, эстонские старосты в Псковской и Ленинградской области, 150 тыс. латышей (из 1,4 млн. народа) и 90 тыс. эстонцев (из 900 тыс), носившие в 41-ом-44-ом немецкие мундиры, и пара сотен тысяч и тех и других и третьих, сбежавших на Запад от справедливого возмездия по заслугам.ТАКИЕ (И МНОЖЕСТВО ПОДОБНЫХ) ВЕЩЕЙ НЕ ПРОЩАЮТСЯ И НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ.