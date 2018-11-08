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Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:35
Волгарь написав:
Точно -точно, в итоге выяснилось, что евреи убили себя сами...
И 2,5 млн. украинcких евреев, конечно, тоже?
Точно те, що немає чого пальцем на когось тикати, коли в саміх руки по лікоть в крові. Майбутні фашисти будуть називати себе антифашистами... (С)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:54
sequence написав:
Дык и у нас некоторых историю некоторых дивизий СС преподносят как борьбу с оккупантами.
для западных украинцев власть советов была оккупационной. это факт. хотя некоторая часть населения думала, что советы их освободить пришли.
sequence написав:
Прибалтам при "савке" жилось как у попа за пазухой - им бы точно в тряпочку молчать.
да всем при "савке" жилось збс, пока не узнали, как на загнивающем западе люди живут.
sequence написав:
История мировых войн - это сплошная история зрады, но кругом виноваты русские, верно?!
причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?
я лишь сказал, что причастные к одинаковым преступлениям утрачивают право на критику.
это как если бы сталин и гитлер критиковали друг друга на тему, кто из них хуже или лучше.
если вы этого не поняли, то это не мои вопросы.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:36
Pegasmaster написав:
причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?
я - не разжигаю: не мое хобби. Слишком много и без меня разжигателей. Я вам про Чехословакию написал, про которую вы забыли, в том числе и в последнем ответе.
Как говорила одна моя сотрудница во времена событий на майдане 13-14 г/г, о которых не принято говорить негативно: "мы с тобой по разные стороны баррикад". Спустя год уехала в Польшу собирать помидоры, там и окопалась - замуж вышла, вроде как.
С вами также - мы по разные стороны, на том и разойдемся. У всех своя правда
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sequence
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:49
sequence написав: Pegasmaster написав:
причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?
я - не разжигаю: не мое хобби. Слишком много и без меня разжигателей. Я вам про Чехословакию написал, про которую вы забыли, в том числе и в последнем ответе.
Как говорила одна моя сотрудница во времена событий на майдане 13-14 г/г, о которых не принято говорить негативно: "мы с тобой по разные стороны баррикад". Спустя год уехала в Польшу собирать помидоры, там и окопалась - замуж вышла, вроде как.
С вами также - мы по разные стороны
, на том и разойдемся. У всех своя правда
Абсолютно верно.
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Волгарь
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:38
sequence написав:
История мировых войн - это сплошная история зрады, но кругом виноваты русские, верно?!
Да. В обеих мировых войнах.
Причем, что характерно, в обоих случаях пузырились "да мы сейчас им наваляем! малой кровью, могучим ударом!", а вышло...
Ну как всегда.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:53
Волгарь написав:
А ТЫ МНЕ НЕ ТЫКАЙ.
Я, по крайней мере, написал чистую правду, опровергнуть которую никто не сможет. Вся история всех прибалтийских государств - точно такой же миф, за которым 700 тыс. убитых сограждан (более 300 тыс. в Литве, около 300 тыс. в Латвии, 60 тыс. в Эстонии) и такие позорные для их народов страницы как Девятый форт Каунаса, Рижская синагога, в которой патриоты из команды Айраса сожгли живьем сотни шауляйских евреев, Саласпилс и лозунг Юденфрай над Таллинским ж/д вокзалом, первым в Европе отрапортовавшем о столь радостном событии, карательные латышские батальоны в Белоруссии, творившие такое, что даже немцы впадали в ступор, эстонские старосты в Псковской и Ленинградской области, 150 тыс. латышей (из 1,4 млн. народа) и 90 тыс. эстонцев (из 900 тыс), носившие в 41-ом-44-ом немецкие мундиры, и пара сотен тысяч и тех и других и третьих, сбежавших на Запад от справедливого возмездия по заслугам.
ТАКИЕ (И МНОЖЕСТВО ПОДОБНЫХ) ВЕЩЕЙ НЕ ПРОЩАЮТСЯ И НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ.
Личный вопрос
Насколько устойчивы вы к промывке мозгов, информационному зомбированию и пропоганде?
По 10 бальной шкале
Где 10 весьма устойчив;не поддаюсь стадным инстинктами
И 1 совсем не устойчив верю всему что в меня пихают из вне
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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