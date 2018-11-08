Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...

vasiliybaybuz написав:

Как это обычно рассказать что кто-то чего-то не понял рассказывая о выдумкеА так история учит что империи разрушаются, и РФ повторит этот путь (вопрос в каком виде. Империя существует в том или ином виде с 16 века, а воз и ныне там).. но так же история учит что разрушаются и не империи, а просто государства. О чем это вообще? Речь шла о перспективах гавканья тех чье слово ничего не стоит в обсуждаемом вопросе. С тем же успехом РФ может трепаться о том чтобы США выводила какие-нибудь войска из какого-нибудь Афганистана. Этим словам веса НОЛЬ. Но в первом случае находятся те кто в это верит и еще и отстаивает версию что о это чего-то стоит, а во втором бы явно улыбались - хотя не более чем улыбки заслуживают оба варианта. Ну и с поправкой что второй - выдуман, а первый реальностьПС. Про весенние уборки улыбнуло. Есть же еще люди которые верят в "идеалы Майдана"