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Відключити Росію від SWIFT:
Литва прийняла резолюцію з...

Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:35

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  Волгарь написав:Точно -точно, в итоге выяснилось, что евреи убили себя сами...
И 2,5 млн. украинcких евреев, конечно, тоже?

Точно те, що немає чого пальцем на когось тикати, коли в саміх руки по лікоть в крові. Майбутні фашисти будуть називати себе антифашистами... (С)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:54

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  sequence написав:Дык и у нас некоторых историю некоторых дивизий СС преподносят как борьбу с оккупантами.

для западных украинцев власть советов была оккупационной. это факт. хотя некоторая часть населения думала, что советы их освободить пришли.
  sequence написав:Прибалтам при "савке" жилось как у попа за пазухой - им бы точно в тряпочку молчать.

да всем при "савке" жилось збс, пока не узнали, как на загнивающем западе люди живут.
  sequence написав:История мировых войн - это сплошная история зрады, но кругом виноваты русские, верно?!

причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?
я лишь сказал, что причастные к одинаковым преступлениям утрачивают право на критику.
это как если бы сталин и гитлер критиковали друг друга на тему, кто из них хуже или лучше.
если вы этого не поняли, то это не мои вопросы.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:36

  Pegasmaster написав:причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?

я - не разжигаю: не мое хобби. Слишком много и без меня разжигателей. Я вам про Чехословакию написал, про которую вы забыли, в том числе и в последнем ответе.
Как говорила одна моя сотрудница во времена событий на майдане 13-14 г/г, о которых не принято говорить негативно: "мы с тобой по разные стороны баррикад". Спустя год уехала в Польшу собирать помидоры, там и окопалась - замуж вышла, вроде как.
С вами также - мы по разные стороны, на том и разойдемся. У всех своя правда
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:49

  sequence написав:
  Pegasmaster написав:причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?

я - не разжигаю: не мое хобби. Слишком много и без меня разжигателей. Я вам про Чехословакию написал, про которую вы забыли, в том числе и в последнем ответе.
Как говорила одна моя сотрудница во времена событий на майдане 13-14 г/г, о которых не принято говорить негативно: "мы с тобой по разные стороны баррикад". Спустя год уехала в Польшу собирать помидоры, там и окопалась - замуж вышла, вроде как.
С вами также - мы по разные стороны, на том и разойдемся. У всех своя правда

Абсолютно верно.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:38

  sequence написав: История мировых войн - это сплошная история зрады, но кругом виноваты русские, верно?!


Да. В обеих мировых войнах.

Причем, что характерно, в обоих случаях пузырились "да мы сейчас им наваляем! малой кровью, могучим ударом!", а вышло...

Ну как всегда.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:53

  Волгарь написав:А ТЫ МНЕ НЕ ТЫКАЙ.
Я, по крайней мере, написал чистую правду, опровергнуть которую никто не сможет. Вся история всех прибалтийских государств - точно такой же миф, за которым 700 тыс. убитых сограждан (более 300 тыс. в Литве, около 300 тыс. в Латвии, 60 тыс. в Эстонии) и такие позорные для их народов страницы как Девятый форт Каунаса, Рижская синагога, в которой патриоты из команды Айраса сожгли живьем сотни шауляйских евреев, Саласпилс и лозунг Юденфрай над Таллинским ж/д вокзалом, первым в Европе отрапортовавшем о столь радостном событии, карательные латышские батальоны в Белоруссии, творившие такое, что даже немцы впадали в ступор, эстонские старосты в Псковской и Ленинградской области, 150 тыс. латышей (из 1,4 млн. народа) и 90 тыс. эстонцев (из 900 тыс), носившие в 41-ом-44-ом немецкие мундиры, и пара сотен тысяч и тех и других и третьих, сбежавших на Запад от справедливого возмездия по заслугам.
ТАКИЕ (И МНОЖЕСТВО ПОДОБНЫХ) ВЕЩЕЙ НЕ ПРОЩАЮТСЯ И НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ.

Личный вопрос
Насколько устойчивы вы к промывке мозгов, информационному зомбированию и пропоганде?
По 10 бальной шкале
Где 10 весьма устойчив;не поддаюсь стадным инстинктами
И 1 совсем не устойчив верю всему что в меня пихают из вне
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:24

  vasiliybaybuz написав:EKO
Как это обычно рассказать что кто-то чего-то не понял рассказывая о выдумке
А так история учит что империи разрушаются, и РФ повторит этот путь (вопрос в каком виде. Империя существует в том или ином виде с 16 века, а воз и ныне там).. но так же история учит что разрушаются и не империи, а просто государства. О чем это вообще? Речь шла о перспективах гавканья тех чье слово ничего не стоит в обсуждаемом вопросе. С тем же успехом РФ может трепаться о том чтобы США выводила какие-нибудь войска из какого-нибудь Афганистана. Этим словам веса НОЛЬ. Но в первом случае находятся те кто в это верит и еще и отстаивает версию что о это чего-то стоит, а во втором бы явно улыбались - хотя не более чем улыбки заслуживают оба варианта. Ну и с поправкой что второй - выдуман, а первый реальность

ПС. Про весенние уборки улыбнуло. Есть же еще люди которые верят в "идеалы Майдана" :mrgreen:


Когда люди перестанут верить - начнут вешать.
Так что, лучше аллегорическая "уборка", в смысле выборы.
Надеюсь петя не совсем еще оторван от реальности и не станет наступать на 15-летние грабли с "третьим туром". Люди, на примере рейтинга яценюка (который в отличии от петиного не натягивают, дабы он был в минимальных рамках приличия) с 0,1% - уже дали происходящему оценку.
А дальше уже посмотрим 8)

  Волгарь написав:Во-первых, это не притча, а история из Ветхого Завета. Во-вторых, Вы намеренно опустили того, КТО стоял за Давидом в этой схватке - Господь, заключивший с праотцом евреев Авраамом союз почти 4000 лет назад.
Ну, а в третьих, кто/что стоит за Литвой?


"истории" в журнале Ералаш.

Зображення

Ветхий Завет: Книга Притч 8)

Теперь касаемо "веса" Литвы.
Если сравнение из Ветхого завета не понятно и кто там за ними стоит тоже, тода переведу: Литва может и маленькая, но за ее спиной явно просматривается США. В мировом порядке это в своем роде создатель этого порядка.
Так что, даже в терминах многое совпадает.

Некоторое место в мировых СМИ занимает Альджазира, но когда надо обнародовать кокую то важную инфу, а официально нельзя - часто сливают через них. Помните про Петра и его инкогнито дела - они писали? Хотя, казалось бы, какое дело какой то там Альджазире до Украины. А ответ в том, что за ней стоит Госдеп США 8)
EKO
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