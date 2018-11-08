Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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sequence написав:Дык и у нас некоторых историю некоторых дивизий СС преподносят как борьбу с оккупантами.
для западных украинцев власть советов была оккупационной. это факт. хотя некоторая часть населения думала, что советы их освободить пришли.
sequence написав:Прибалтам при "савке" жилось как у попа за пазухой - им бы точно в тряпочку молчать.
да всем при "савке" жилось збс, пока не узнали, как на загнивающем западе люди живут.
sequence написав:История мировых войн - это сплошная история зрады, но кругом виноваты русские, верно?!
причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете? я лишь сказал, что причастные к одинаковым преступлениям утрачивают право на критику. это как если бы сталин и гитлер критиковали друг друга на тему, кто из них хуже или лучше. если вы этого не поняли, то это не мои вопросы.
Pegasmaster написав:причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?
я - не разжигаю: не мое хобби. Слишком много и без меня разжигателей. Я вам про Чехословакию написал, про которую вы забыли, в том числе и в последнем ответе. Как говорила одна моя сотрудница во времена событий на майдане 13-14 г/г, о которых не принято говорить негативно: "мы с тобой по разные стороны баррикад". Спустя год уехала в Польшу собирать помидоры, там и окопалась - замуж вышла, вроде как. С вами также - мы по разные стороны, на том и разойдемся. У всех своя правда
Pegasmaster написав:причём тут русские или украинцы? вы сейчас вражду какую-то разжигаете?
я - не разжигаю: не мое хобби. Слишком много и без меня разжигателей. Я вам про Чехословакию написал, про которую вы забыли, в том числе и в последнем ответе. Как говорила одна моя сотрудница во времена событий на майдане 13-14 г/г, о которых не принято говорить негативно: "мы с тобой по разные стороны баррикад". Спустя год уехала в Польшу собирать помидоры, там и окопалась - замуж вышла, вроде как. С вами также - мы по разные стороны, на том и разойдемся. У всех своя правда
Волгарь написав:А ТЫ МНЕ НЕ ТЫКАЙ. Я, по крайней мере, написал чистую правду, опровергнуть которую никто не сможет. Вся история всех прибалтийских государств - точно такой же миф, за которым 700 тыс. убитых сограждан (более 300 тыс. в Литве, около 300 тыс. в Латвии, 60 тыс. в Эстонии) и такие позорные для их народов страницы как Девятый форт Каунаса, Рижская синагога, в которой патриоты из команды Айраса сожгли живьем сотни шауляйских евреев, Саласпилс и лозунг Юденфрай над Таллинским ж/д вокзалом, первым в Европе отрапортовавшем о столь радостном событии, карательные латышские батальоны в Белоруссии, творившие такое, что даже немцы впадали в ступор, эстонские старосты в Псковской и Ленинградской области, 150 тыс. латышей (из 1,4 млн. народа) и 90 тыс. эстонцев (из 900 тыс), носившие в 41-ом-44-ом немецкие мундиры, и пара сотен тысяч и тех и других и третьих, сбежавших на Запад от справедливого возмездия по заслугам. ТАКИЕ (И МНОЖЕСТВО ПОДОБНЫХ) ВЕЩЕЙ НЕ ПРОЩАЮТСЯ И НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ.
Личный вопрос Насколько устойчивы вы к промывке мозгов, информационному зомбированию и пропоганде? По 10 бальной шкале Где 10 весьма устойчив;не поддаюсь стадным инстинктами И 1 совсем не устойчив верю всему что в меня пихают из вне
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
vasiliybaybuz написав:EKO Как это обычно рассказать что кто-то чего-то не понял рассказывая о выдумке А так история учит что империи разрушаются, и РФ повторит этот путь (вопрос в каком виде. Империя существует в том или ином виде с 16 века, а воз и ныне там).. но так же история учит что разрушаются и не империи, а просто государства. О чем это вообще? Речь шла о перспективах гавканья тех чье слово ничего не стоит в обсуждаемом вопросе. С тем же успехом РФ может трепаться о том чтобы США выводила какие-нибудь войска из какого-нибудь Афганистана. Этим словам веса НОЛЬ. Но в первом случае находятся те кто в это верит и еще и отстаивает версию что о это чего-то стоит, а во втором бы явно улыбались - хотя не более чем улыбки заслуживают оба варианта. Ну и с поправкой что второй - выдуман, а первый реальность
ПС. Про весенние уборки улыбнуло. Есть же еще люди которые верят в "идеалы Майдана"
Когда люди перестанут верить - начнут вешать. Так что, лучше аллегорическая "уборка", в смысле выборы. Надеюсь петя не совсем еще оторван от реальности и не станет наступать на 15-летние грабли с "третьим туром". Люди, на примере рейтинга яценюка (который в отличии от петиного не натягивают, дабы он был в минимальных рамках приличия) с 0,1% - уже дали происходящему оценку. А дальше уже посмотрим
Волгарь написав:Во-первых, это не притча, а история из Ветхого Завета. Во-вторых, Вы намеренно опустили того, КТО стоял за Давидом в этой схватке - Господь, заключивший с праотцом евреев Авраамом союз почти 4000 лет назад. Ну, а в третьих, кто/что стоит за Литвой?
"истории" в журнале Ералаш.
Ветхий Завет: Книга Притч
Теперь касаемо "веса" Литвы. Если сравнение из Ветхого завета не понятно и кто там за ними стоит тоже, тода переведу: Литва может и маленькая, но за ее спиной явно просматривается США. В мировом порядке это в своем роде создатель этого порядка. Так что, даже в терминах многое совпадает.
Некоторое место в мировых СМИ занимает Альджазира, но когда надо обнародовать кокую то важную инфу, а официально нельзя - часто сливают через них. Помните про Петра и его инкогнито дела - они писали? Хотя, казалось бы, какое дело какой то там Альджазире до Украины. А ответ в том, что за ней стоит Госдеп США
vasiliybaybuz написав:EKO Как это обычно рассказать что кто-то чего-то не понял рассказывая о выдумке А так история учит что империи разрушаются, и РФ повторит этот путь (вопрос в каком виде. Империя существует в том или ином виде с 16 века, а воз и ныне там).. но так же история учит что разрушаются и не империи, а просто государства. О чем это вообще? Речь шла о перспективах гавканья тех чье слово ничего не стоит в обсуждаемом вопросе. С тем же успехом РФ может трепаться о том чтобы США выводила какие-нибудь войска из какого-нибудь Афганистана. Этим словам веса НОЛЬ. Но в первом случае находятся те кто в это верит и еще и отстаивает версию что о это чего-то стоит, а во втором бы явно улыбались - хотя не более чем улыбки заслуживают оба варианта. Ну и с поправкой что второй - выдуман, а первый реальность
ПС. Про весенние уборки улыбнуло. Есть же еще люди которые верят в "идеалы Майдана"
Когда люди перестанут верить - начнут вешать. Так что, лучше аллегорическая "уборка", в смысле выборы. Надеюсь петя не совсем еще оторван от реальности и не станет наступать на 15-летние грабли с "третьим туром". Люди, на примере рейтинга яценюка (который в отличии от петиного не натягивают, дабы он был в минимальных рамках приличия) с 0,1% - уже дали происходящему оценку. А дальше уже посмотрим
Волгарь написав:Во-первых, это не притча, а история из Ветхого Завета. Во-вторых, Вы намеренно опустили того, КТО стоял за Давидом в этой схватке - Господь, заключивший с праотцом евреев Авраамом союз почти 4000 лет назад. Ну, а в третьих, кто/что стоит за Литвой?
"истории" в журнале Ералаш.
Ветхий Завет: Книга Притч
Теперь касаемо "веса" Литвы. Если сравнение из Ветхого завета не понятно и кто там за ними стоит тоже, тода переведу: Литва может и маленькая, но за ее спиной явно просматривается США. В мировом порядке это в своем роде создатель этого порядка. Так что, даже в терминах многое совпадает.
Некоторое место в мировых СМИ занимает Альджазира, но когда надо обнародовать кокую то важную инфу, а официально нельзя - часто сливают через них. Помните про Петра и его инкогнито дела - они писали? Хотя, казалось бы, какое дело какой то там Альджазире до Украины. А ответ в том, что за ней стоит Госдеп США
Еще раз повторюсь - за Давидом и его народом в борьбе с филистимлянами, т.е. народами моря, стоял Господь (в еврейской, а затем принятой христианским миром трактовке истории 12 века до н.э.), что стоит за Литвой - я подробно описал. А вот невинно пролитую кровь сотен тысяч не смыть никакими ссылками на бывшего мирового гегемона, стремительно теряющего позиции.