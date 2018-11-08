Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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EKO написав:Некоторое место в мировых СМИ занимает Альджазира, но когда надо обнародовать кокую то важную инфу, а официально нельзя - часто сливают через них. Помните про Петра и его инкогнито дела - они писали? Хотя, казалось бы, какое дело какой то там Альджазире до Украины. А ответ в том, что за ней стоит Госдеп США
Аль-Джазира - рупор арабского террора Хамаса, Хизболлы и братьев-мусульман. «Аль-Джазира» считается эффективным инструментом внешней политики Катара, который нацелен на ослабление ключевых стран региона, таких как Египет, Ливия, Сирия и Саудовская Аравия. Во время Арабской весны телеканал использовался для создания мифа о ней как о сугубо демократической революции против тираний в регионе, а также для дестабилизации светских режимов в арабском мире
lapay написав:За ініціативою німецької окупаційної влади в кожному гетто на окупованих територіях створювалися єврейські адміністративні органи самоврядування — юденрати (нім. Judenrat) — «єврейські ради». Окремий юденрат міг відповідати за певне гетто, окрему територію, регіон або навіть за цілу країну. У повноваження юденрату входило забезпечення господарського життя і порядку в гетто, збір грошових коштів, відбір кандидатів для роботи в трудових таборах, а також виконання розпоряджень окупаційної влади. Юденрати активно співпрацювали з німецькою владою, намагаючись завоювати авторитет і показати свою значність для «справи» Німеччини і тим самим врятувати якомога більше євреїв. [b]Зокрема, глава юденрату Лодзинського гетто Хаїм Румковскій виголосив перед жителями гетто агітаційну промову, закликаючи віддати на смерть дітей гетто, начебто задля того, щоб цією ціною врятувати все гетто
Разницу между отдать детей на смерть и самому убить хоть понимаешь? За Львовский погром 1941г что-то никто не кается, а там уже был Шухевич и Стецько, и участвовали в нем местные украинцы как и в Прибалтике. А за другие яры по всей Украине?