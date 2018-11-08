Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
EKO написав:Некоторое место в мировых СМИ занимает Альджазира, но когда надо обнародовать кокую то важную инфу, а официально нельзя - часто сливают через них. Помните про Петра и его инкогнито дела - они писали? Хотя, казалось бы, какое дело какой то там Альджазире до Украины. А ответ в том, что за ней стоит Госдеп США
Аль-Джазира - рупор арабского террора Хамаса, Хизболлы и братьев-мусульман. «Аль-Джазира» считается эффективным инструментом внешней политики Катара, который нацелен на ослабление ключевых стран региона, таких как Египет, Ливия, Сирия и Саудовская Аравия. Во время Арабской весны телеканал использовался для создания мифа о ней как о сугубо демократической революции против тираний в регионе, а также для дестабилизации светских режимов в арабском мире
lapay написав:За ініціативою німецької окупаційної влади в кожному гетто на окупованих територіях створювалися єврейські адміністративні органи самоврядування — юденрати (нім. Judenrat) — «єврейські ради». Окремий юденрат міг відповідати за певне гетто, окрему територію, регіон або навіть за цілу країну. У повноваження юденрату входило забезпечення господарського життя і порядку в гетто, збір грошових коштів, відбір кандидатів для роботи в трудових таборах, а також виконання розпоряджень окупаційної влади. Юденрати активно співпрацювали з німецькою владою, намагаючись завоювати авторитет і показати свою значність для «справи» Німеччини і тим самим врятувати якомога більше євреїв. [b]Зокрема, глава юденрату Лодзинського гетто Хаїм Румковскій виголосив перед жителями гетто агітаційну промову, закликаючи віддати на смерть дітей гетто, начебто задля того, щоб цією ціною врятувати все гетто
Разницу между отдать детей на смерть и самому убить хоть понимаешь? За Львовский погром 1941г что-то никто не кается, а там уже был Шухевич и Стецько, и участвовали в нем местные украинцы как и в Прибалтике. А за другие яры по всей Украине?
lapay написав:За ініціативою німецької окупаційної влади в кожному гетто на окупованих територіях створювалися єврейські адміністративні органи самоврядування — юденрати (нім. Judenrat) — «єврейські ради». Окремий юденрат міг відповідати за певне гетто, окрему територію, регіон або навіть за цілу країну. У повноваження юденрату входило забезпечення господарського життя і порядку в гетто, збір грошових коштів, відбір кандидатів для роботи в трудових таборах, а також виконання розпоряджень окупаційної влади. Юденрати активно співпрацювали з німецькою владою, намагаючись завоювати авторитет і показати свою значність для «справи» Німеччини і тим самим врятувати якомога більше євреїв. [b]Зокрема, глава юденрату Лодзинського гетто Хаїм Румковскій виголосив перед жителями гетто агітаційну промову, закликаючи віддати на смерть дітей гетто, начебто задля того, щоб цією ціною врятувати все гетто
Разницу между отдать детей на смерть и самому убить хоть понимаешь? За Львовский погром 1941г что-то никто не кается, а там уже был Шухевич и Стецько, и участвовали в нем местные украинцы как и в Прибалтике. А за другие яры по всей Украине?
Напрасно. Вы ломитесь в открытую дверь. Ведь это целая идеологическая конструкция (подобные деятели несомненно искренне считают, что 77 лет назад несчастные евреи на оккупированной территории, если не сами убивали себя, то уж во всяком случае точно заслужили свою гибель), и если вынуть из нее один из усиленно навязываемых мифов (о невесть откуда взявшихся национальных партизанах, 3 года ждавших своего часа при немцах, чтобы в нужное время вступить в борьбу с Советами), то рухнет вся конструкция, на которой базируется история.
Волгарь написав:Ведь это целая идеологическая конструкция (подобные деятели несомненно искренне считают, что 77 лет назад несчастные евреи на оккупированной территории, если не сами убивали себя, то уж во всяком случае точно заслужили свою гибель), и если вынуть из нее один из усиленно навязываемых мифов (о невесть откуда взявшихся национальных партизанах, 3 года ждавших своего часа при немцах, чтобы в нужное время вступить в борьбу с Советами), то рухнет вся конструкция, на которой базируется история.
Ідеологія націоналізма тоді була провідною в Європі, а на окупованих територіях обов'язковою. Совєти були проти тільки на словах, а на практиці саджали і виселяли цілі народи, а деякі соціальні групи просто знищували. В УПА була концепція ворожих і дружніх націй. Представників ворожих націй - євреїв, росіян, якщо вони потрапляли до упівців, вони вбивали. Тому, спочатку, вони брали участь в єврейських погромах, потім знищували радянських окупантів і їх посібників. У комуністів була концепція ворожих і дружніх класів і соціальних груп. Представників ворожих класів вбивали, в СРСР капіталістів, в Кампучії містян. По факту, комуністи знищили набагато більше людей, ніж націоналісти-фашисти (не рахуючи військових втрат). В Україні немає державної ідеології націоналізму, як в РФ державної ідеології комунізму. Але і немає засудження ідеології УПА, як і немає в РФ засудження антилюдської совкової ідеології.
З часом буде і те, і інше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...