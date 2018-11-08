Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:18

  Faceless написав:Заспокойтесь обидва, вже в будь-якій темі єврейске питання витягнете

Взагалі-то це Волгарь почав своїм антилитовським постом. У минулих і сучасних фашистів завжди винні народи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:22

  lapay написав:
  Faceless написав:Заспокойтесь обидва, вже в будь-якій темі єврейске питання витягнете

Взагалі-то це Волгарь почав своїм антилитовським постом. У минулих і сучасних фашистів завжди винні народи.


Волгарь вам виноват?
Сам не забыл что написал
  lapay написав:Євреїв знищували всі окуповані народи, в тому числі і росіяни з українцями, і самі євреї в концтаборах:
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:28

  shapo написав:
Волгарь вам виноват?
Сам не забыл что написал
  lapay написав:Євреїв знищували всі окуповані народи, в тому числі і росіяни з українцями, і самі євреї в концтаборах:

Оце воно і є - ваше намагання звалювати вину конкретних людей на всю націю. Якщо хтось каже, що українці чи литовці знищували євреїв, то так само можна сказати, що і самі євреї себе знищували на тій підставі, що були конкретні євреї в концтаборах, які відкручували вентилі в газових камерах. Це ваша сюрреалістична логіка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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