Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...

Взагалі-то це Волгарь почав своїм антилитовським постом. У минулих і сучасних фашистів завжди винні народи.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:18
Взагалі-то це Волгарь почав своїм антилитовським постом. У минулих і сучасних фашистів завжди винні народи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:22
Волгарь вам виноват?
Сам не забыл что написал
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:28
Оце воно і є - ваше намагання звалювати вину конкретних людей на всю націю. Якщо хтось каже, що українці чи литовці знищували євреїв, то так само можна сказати, що і самі євреї себе знищували на тій підставі, що були конкретні євреї в концтаборах, які відкручували вентилі в газових камерах. Це ваша сюрреалістична логіка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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