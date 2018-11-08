Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...

Вы отстали от жизни лет так на 10-15.
Читаете "советские газеты" и на дату не смотрите
Вот они же, но мнение посвежее:
в 2012 году телеканал получил американские награды George Foster Peabody и George Polk. Показательно, что строгое американское жюри вручило ей премию Polk за профессиональное и объективное освещение бурных событий в Бахрейне. Премия им. Альфреда Дюпона, вручаемую Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Далее — звание "новостного канала года" по версии британского Королевского телевизионного общества. Победа в номинации "Свобода слова и выражения" от Фонда Рузвельта в рамках проекта International Four Freedoms Award.
Короче, хоть это РИА - российская помойка еще та, но с одним не поспоришь:
"телеканал по-прежнему любим и уважаем американскими властями".
И это 2015 год.
Что и требовалось доказать