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Відключити Росію від SWIFT:
Литва прийняла резолюцію з...

Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:57

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  shapo написав:Аль-Джазира - рупор арабского террора Хамаса, Хизболлы и братьев-мусульман


Вы отстали от жизни лет так на 10-15.
Читаете "советские газеты" и на дату не смотрите :mrgreen:
Вот они же, но мнение посвежее:
в 2012 году телеканал получил американские награды George Foster Peabody и George Polk. Показательно, что строгое американское жюри вручило ей премию Polk за профессиональное и объективное освещение бурных событий в Бахрейне. Премия им. Альфреда Дюпона, вручаемую Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Далее — звание "новостного канала года" по версии британского Королевского телевизионного общества. Победа в номинации "Свобода слова и выражения" от Фонда Рузвельта в рамках проекта International Four Freedoms Award.
https://ria.ru/20150126/1044330566.html


Короче, хоть это РИА - российская помойка еще та, но с одним не поспоришь:

"телеканал по-прежнему любим и уважаем американскими властями".
И это 2015 год.
Что и требовалось доказать 8)
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