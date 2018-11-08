Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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shapo написав:Аль-Джазира - рупор арабского террора Хамаса, Хизболлы и братьев-мусульман
Вы отстали от жизни лет так на 10-15. Читаете "советские газеты" и на дату не смотрите Вот они же, но мнение посвежее: в 2012 году телеканал получил американские награды George Foster Peabody и George Polk. Показательно, что строгое американское жюри вручило ей премию Polk за профессиональное и объективное освещение бурных событий в Бахрейне. Премия им. Альфреда Дюпона, вручаемую Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Далее — звание "новостного канала года" по версии британского Королевского телевизионного общества. Победа в номинации "Свобода слова и выражения" от Фонда Рузвельта в рамках проекта International Four Freedoms Award. https://ria.ru/20150126/1044330566.html
Короче, хоть это РИА - российская помойка еще та, но с одним не поспоришь:
"телеканал по-прежнему любим и уважаем американскими властями". И это 2015 год. Что и требовалось доказать
shapo написав:Аль-Джазира - рупор арабского террора Хамаса, Хизболлы и братьев-мусульман
EKO написав:Вы отстали от жизни лет так на 10-15. Читаете "советские газеты" и на дату не смотрите Вот они же, но мнение посвежее: в 2012 году телеканал получил американские награды George Foster Peabody и George Polk. Показательно, что строгое американское жюри вручило ей премию Polk за профессиональное и объективное освещение бурных событий в Бахрейне. Премия им. Альфреда Дюпона, вручаемую Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Далее — звание "новостного канала года" по версии британского Королевского телевизионного общества. Победа в номинации "Свобода слова и выражения" от Фонда Рузвельта в рамках проекта International Four Freedoms Award. https://ria.ru/20150126/1044330566.html
Нет, это вы не видите сути проблемы. Перечисленные вами премии это премии антисионистской левой университетской и журналистской тусовки США которые отражали мнение предыдущего президента США и по совместительству братана-мусульманина Барака Хусейновича Обамы,но совсем не в тренде нынешнего президента Трампа. https://inosmi.ru/politic/20151204/234685837.html